«أبوزيد الهلالي» نقل فاتن حمامة إلى نجوم الصف الأول

القاهرة (الاتحاد)
«أبوزيد الهلالي» فيلم سينمائي ينتمي إلى دراما السير الشعبية، حيث تناول القصة الشهيرة للبطل الشعبي أبي زيد الهلالي، وتناولت أحداثه سيرة «بني هلال» منذ مولد «أبي زيد» أسود البشرة، حيث حدث عند بحيرة «التوحيد» أن وقفت «خضرة الشريفة» لترى غراباً أسود قوياً لم يقدر طير على مهاجمته، فتمنت أن تلد طفلاً له قوة هذا الغراب حتى ولو كان له لونه، فتلد «أبا زيد»، ولكن القبيلة لا تعترف به وتتهمها بأنها أنجبته سفاحاً، ويطردها والده «رزق بن نايل» من القبيلة، فيشب في قبيلة «بني زحلان»، حيث لجأت أمه المطرودة من قبيلتها، ويصبح فارساً مغواراً لا مثيل له في النزال، وتجمع الحرب بين قبيلتيّ «بني زحلان» و«بني هلال»، فيحارب «أبوزيد» والده، وينفطر قلب الأم وتنهار أمام الأحداث لتعترف له بنسبه وأنه يحارب قبيلته، وعلى الصعيد الآخر يُعجب «رزق» بشجاعة الفارس الأسود وبطولته ويشعر تجاهه بشيء ما، وتجمعهما ساحة القتال مجدداً، ويرى «رزق» ابنه ليقر ببنوته له، ويعيد اعتبار أمه، ويعود «أبوزيد» ليصبح هلالياً ويحارب في صفوف «بني هلال».
وشارك في بطولة الفيلم، الذي عرض عام 1947، سراج منير وفاتن حمامة وأحمد البيه وأمينة شريف وتوحيد هلال ولولا صدقي وعز الدين ذوالفقار، الذي أخرجه وكتب له السيناريو، علماً بأن فاتن تزوجته أثناء تصويره، وكان عمرها وقتها 16 عاماً، وأسسا معاً شركة إنتاج سينمائية، واستمرت علاقتهما حتى عام 1954 ثم انتهت بالطلاق.
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