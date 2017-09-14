«أبوزيد الهلالي» نقل فاتن حمامة إلى نجوم الصف الأول

القاهرة (الاتحاد)

«أبوزيد الهلالي» فيلم سينمائي ينتمي إلى دراما السير الشعبية، حيث تناول القصة الشهيرة للبطل الشعبي أبي زيد الهلالي، وتناولت أحداثه سيرة «بني هلال» منذ مولد «أبي زيد» أسود البشرة، حيث حدث عند بحيرة «التوحيد» أن وقفت «خضرة الشريفة» لترى غراباً أسود قوياً لم يقدر طير على مهاجمته، فتمنت أن تلد طفلاً له قوة هذا الغراب حتى ولو كان له لونه، فتلد «أبا زيد»، ولكن القبيلة لا تعترف به وتتهمها بأنها أنجبته سفاحاً، ويطردها والده «رزق بن نايل» من القبيلة، فيشب في قبيلة «بني زحلان»، حيث لجأت أمه المطرودة من قبيلتها، ويصبح فارساً مغواراً لا مثيل له في النزال، وتجمع الحرب بين قبيلتيّ «بني زحلان» و«بني هلال»، فيحارب «أبوزيد» والده، وينفطر قلب الأم وتنهار أمام الأحداث لتعترف له بنسبه وأنه يحارب قبيلته، وعلى الصعيد الآخر يُعجب «رزق» بشجاعة الفارس الأسود وبطولته ويشعر تجاهه بشيء ما، وتجمعهما ساحة القتال مجدداً، ويرى «رزق» ابنه ليقر ببنوته له، ويعيد اعتبار أمه، ويعود «أبوزيد» ليصبح هلالياً ويحارب في صفوف «بني هلال».

وشارك في بطولة الفيلم، الذي عرض عام 1947، سراج منير وفاتن حمامة وأحمد البيه وأمينة شريف وتوحيد هلال ولولا صدقي وعز الدين ذوالفقار، الذي أخرجه وكتب له السيناريو، علماً بأن فاتن تزوجته أثناء تصويره، وكان عمرها وقتها 16 عاماً، وأسسا معاً شركة إنتاج سينمائية، واستمرت علاقتهما حتى عام 1954 ثم انتهت بالطلاق.

وكانت فاتن حمامة توقفت في مذكراتها عند الفيلم، وقالت: «كنت ووالدي نتردد على «بيت الفن»، وقد كان نادياً أنشأه فنانون ليجتمعوا فيه، وكان عزالدين ذوالفقار المخرج المعروف والمشهور وقتها، من بين المترددين عليه، وقد قامت بينه وبين والدي صداقة قوية، وكان عزالدين يستعد لإخراج فيلم «أبوزيد الهلالي» لحساب المطرب محمد أمين، وكان من المتفق عليه بين المنتج والمخرج أن تقوم إلهام حسين بدور البطولة فيه، وفشلت الشركة في الاتفاق معها، فبدأت تبحث عن بطلة جديدة تصلح للقيام بالدور، وفوجئت بإسناد الدور لي، وكانت هذه خطوة كبرى في حياتي الفنية، وأتذكر أنه بعد نجاحي فيه رُشحت لأدوار بطولة أخرى، منها فيلم «العقاب»، وبدأ اسمي يلمع كنجمة من نجوم الصف الأول».