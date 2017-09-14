سعيد مرزوق.. المخرج المشاغب

القاهرة (الاتحاد)

سعيد مرزوق من أفضل مخرجي السينما العربية، تميزت أفلامه على قلتها بالجرأة في موضوعاتها وبنائها الفني بداية من الحوار ومروراً بالتصوير وانتهاءً بالمونتاج والموسيقى التصويرية.

ولد عام 1940، وتحمل مسؤولية والدته وأخوته الأربعة وهو صغير عقب وفاة والده، وكان سكنه المجاور لاستديو مصر، وصداقته للمخرج حسام الدين مصطفى سبباً في عشقه للسينما، ورغم أنه لم يدرس السينما، فقد صقل موهبته بالقراءة، وعمل مساعداً لزميله وقتها إبراهيم الشقنقيري، ثم أخرج فيلمين قصيرين مدة كل منهما خمس دقائق، ثم أغنية «أنشودة السلام»، التي اختيرت أحسن عمل تلفزيوني عام 1965.

وفي عام 1967 قدم فيلمه التسجيلي «أعداء الحرية» وشارك به في مهرجان «ليبزج» الألماني، وحصل على الجائزة الثانية، ثم قدم فيلم «طبول» ونال عنه جائزة الدولة في الإخراج والتصوير والمونتاج، وفي عام 1970 قدم «دموع السلام»، الذي اختير كأفضل فيلم، وفي 1971 قدم فيلمه الروائي الأول «زوجتي والكلب» لمحمود مرسي وسعاد حسني ونور الشريف، واعجب به دارسون لفن السينما بسبب طريقة إخراجه، واستخدامه كادرات رائعة، ومفردات جديدة في التصوير والإضاءة والظلال والموسيقى والمونتاج، وأحدث الفيلم انقلاباً كبيراً، واعتبر نقطة تحول في السينما.

وفي عام 1972 أخرج فيلم «الخوف»، ثم قدم عام 1975 «أريد حلاً» لفاتن حمامة ورشدي أباظة، الذي نجح على المستويين النقدي والجماهيري، ونبه إلى وجود ثغرات في القوانين المصرية ضد المرأة، وتم بالفعل تغيير قانون المرأة، وألغي بند بيت الطاعة المهين للمرأة، وفاجأ الجميع عام 1976 بفيلمه الجريء «المذنبون» لسهير رمزي وزبيدة ثروت وكمال الشناوي، الذي واجه به الفساد، وأحدث الفيلم ضجة كبيرة، ودخل في صدام مع الرقابة على المصنفات الفنية، ولقبه الرقباء بـ«مخرج الشغب».

وقدم أفلاماً مهمة، منها «المغتصبون» لليلى علوي، عن قصة واقعية هزت المجتمع والرأي العام وقتها، وعرفت باسم «فتاة المعادي»، التي اغتصبها ستة أشخاص أمام خطيبها، و«هدى ومعالي الوزير» عن قصة حقيقية لسيدة أعمال نصبت على الناس، وقام أحد الوزراء بتهريبها للخارج، و«المرأة والساطور» عن مشاكل المرأة التي تضطر لقتل زوجها، إلى جانب «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» و«أيام الرعب» و«السلاحف» و«جنون الحياة» و«الدكتورة منال ترقص» و«قصاقيص العشاق» لنبيلة عبيد وحسين فهمي، والذي عرض 2003، وتوفي عن 74 عاماً.