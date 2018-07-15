قاضية لـ «باك مان»

كوالالمبور (أ ف ب)

استعاد الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو «باك-مان» حزام وزن الويلتر لمنظمة رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي ايه»، بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة السابعة على حامل اللقب الأرجنتيني لوكاس ماتيس في كوالالمبور.

وهيمن باكياو 39 عاما بشكل واضح على خصمه فأسقطه أرضاً في الجولة الثالثة، قبل أن يضع الحكم كيني بايليس حدا للمواجهة إثر سقوط ماتيس في الجولة السابعة بعد سلسلة من اللكمات السريعة للفلبيني.

وقال باكياو السعيد بعد فوزه للمرة الأولى في تسع سنوات بهذه السرعة «أنا متفاجئ من الفوز عليه باكرا بالضربة القاضية. فوجئت بإسقاطه أرضا في الجولة الثالثة ثم في الخامسة وأخيرا في السابعة. لم أنجح بتحقيق ذلك منذ زمن بعيد. حقاً كنت في قمتي».

وهذا الفوز الستون لـ«باك-مان» والتاسع والثلاثون بالضربة القاضية (مقابل 7 خسارات وتعادلين). فوز قد يدفعه إلى مواصلة مسيرته ما بعد الأربعين التي سيحتفل بها في ديسمبر المقبل.

وتابع باكياو وهو الملاكم الوحيد في التاريخ يحرز ألقاباً كبرى في 8 أوزان مختلفة خلال 23 عاما في مسيرته «لقد قمنا بعمل جيد في التمارين، لم نضغط كثيرا وتحكمنا بالإيقاع.. لم أعد شاباـ لذا أشكر كل المدربين وأعضاء فريقي».