خالد الزايد.. مكتشف النجوم

سعيد ياسين (القاهرة)

خالد الزايد من فناني الكويت البارزين، وأحد الملحنين الأوائل الذين قدموا أعمالاً غنائية خالدة أثرت الساحة الغنائية، ورسخت في الأذهان لعذوبتها ولتميزها.

ولد في حي المرقاب عام 1943، وكان في بدايته يستمع ويتابع الحفلات الشعبية التي يجد فيها متنفساً للتسلية، وبعدما أنهى المراحل الدراسية الأولى في الكويت، واصل دراسته عام 1962 في الإسكندرية بمصر، ورغم دراسته العلوم الاجتماعية في جامعة الإسكندرية، إلا أن موهبته في التلحين غلبت عليه، وعند عودته للكويت انضم إلى المجموعة التي تعلمت الموسيقى على يد خبير الفنون والموسيقى الراحل أحمد علي.

وفي عام 1967 قدم نفسه ملحناً في قسم الموسيقى في إذاعة الكويت ليبدأ بعدها مشوار التلحين، ثم انضم إلى جمعية الفنانين الكويتيين، وقدم ألحاناً متنوعة لمطربين وفرق فنية.

واشتهر بقدرته الفذة على اكتشاف المواهب الفنية في مجال الأغنية، وأبرزها الراحلة عائشة المرطة التي أصبحت فيما بعد أحد رموز الأغنية الكويتية، وقدم لها الكثير من الأغنيات الناجحة، ومنها «منسية»، وفي مرحلة لاحقة قدم موهبة غنائية كبيرة، هي الفنانة الراحلة رباب، التي أطلقها إلى الجمهور في أشهر أغنياتها «اجرح»، وشملت المواهب الغنائية التي قدمها إبراهيم القطان ومحمد مبارك وفيصل عبدالله، وشكل مع رفيق دربه الشاعر الغنائي مبارك الحديبي ثنائياً فنياً قدم لمكتبة الأغنية الكويتية أعمالاً فنية رائعة.

وكان له تواجد مهم في مشوار كبار المطربين المحليين والخليجيين، وإضافة إلى تميزه كملحن ومكتشف للمواهب الصوتية الجميلة، ودوره البارز في إثراء الحركة الفنية والأغنية الكويتية من خلال خطه الفني المميز والمرتكز على الأغنيات والألحان والألوان الفنية التراثية، عرف عنه دماثة خلقه وشخصيته المرحة الجاذبة، وإسهاماته في توجيه الكثير من الباحثين والدارسين الكويتيين نحو منابع الأغنية الكويتية وألوانها التراثية. وتوفي الزايد عام 2008، بعد صراع طويل مع مرض السكري عن 65 عاماً.