الإصابة تحرم «مسار» من مواصلة السباقات

دبي (الاتحاد)
بعد الكشف عن المدى الكامل لإصابة الساق للمهر «مسار» الفائز بالديربي الإنجليزي مع نتائج سلسلة من المسح، وبعد الأخذ بالنصائح البيطرية، تقرر عدم إشراك «مسار» مرة أخرى هذا الموسم، ولكن فريق جودلفين لديه النية في إعادة المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى السباقات في العام المقبل.
ويعتقد أن مسار قد ضرب ساقه في تدريب روتيني الجمعة 6 يوليو، عشية سباق كورال اكليبس في مضمار سانداون بارك، واضطر إلى الانسحاب من السباق بعد اكتشاف تورم في الساق.
|
|
وقال ابيلبي: «سيتم إعداده للسباقات الكبرى في العام المقبل مثل سباق كورنيشن كب، وهي في نفس مضمار ابسوم ومسافة الديربي، ومن الأهداف الأخرى سوف ننظر في مشاركته في الكنج جورج، وقوس النصر الفرنسي».
وكان «مسار» قد حل في المركز الـ13 بمضمار ميدان يوم 10 مارس، وفاز بسباق كرافن ستيكس بفارق 9 أطوال في 19 أبريل، وحل ثالثاً في الجنيز الإنجليزي.