الإصابة تحرم «مسار» من مواصلة السباقات

دبي (الاتحاد)

بعد الكشف عن المدى الكامل لإصابة الساق للمهر «مسار» الفائز بالديربي الإنجليزي مع نتائج سلسلة من المسح، وبعد الأخذ بالنصائح البيطرية، تقرر عدم إشراك «مسار» مرة أخرى هذا الموسم، ولكن فريق جودلفين لديه النية في إعادة المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى السباقات في العام المقبل.

ويعتقد أن مسار قد ضرب ساقه في تدريب روتيني الجمعة 6 يوليو، عشية سباق كورال اكليبس في مضمار سانداون بارك، واضطر إلى الانسحاب من السباق بعد اكتشاف تورم في الساق.

وقال المدرب شارلي أبيلبي: «لقد شهد الأطباء البيطريون تغييراً في الضرر الناعم للأنسجة الرخوة لمقدمة رجل «مسار»، سيخضع المهر لفترة راحة لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع في أي حال، وهذا يترك لنا القليل من الوقت لإعداده بشكل صحيح للأهداف الكبيرة في الأشهر الأخيرة من هذا الموسم».

وقال ابيلبي: «سيتم إعداده للسباقات الكبرى في العام المقبل مثل سباق كورنيشن كب، وهي في نفس مضمار ابسوم ومسافة الديربي، ومن الأهداف الأخرى سوف ننظر في مشاركته في الكنج جورج، وقوس النصر الفرنسي».

وكان «مسار» قد حل في المركز الـ13 بمضمار ميدان يوم 10 مارس، وفاز بسباق كرافن ستيكس بفارق 9 أطوال في 19 أبريل، وحل ثالثاً في الجنيز الإنجليزي.