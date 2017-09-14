منة شلبي تستعد لـ «تراب الماس»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت منة شلبي الاستعدادات لتصوير الفيلم الجديد «تراب الماس»، من تأليف الروائي أحمد مراد، والذي يشارك في بطولته آسر ياسين ومحمود حميدة وخالد الصاوي، ويخرجه مروان حامد.

وتدور أحداثه حول قصة شاب يعيش حياة رتيبة، يعمل مندوب دعاية طبية في شركة أدوية، ثم يتمكن بلباقته ومظهره الجيد من أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها، وفي المنزل يعيش بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، ويبدأ اكتشاف الكثير من الأسرار في عالم الجريمة والفساد.

وأعربت منة عن سعادتها بنجاح فيلمها الأخير «الأصليين» بمشاركة خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وكندة علوش.

وأكدت أن فلسفة العمل واختلافه عن الأفكار الأخرى الموجودة في السوق واعتماده على التكنولوجيا من أهم أسباب نجاحه، فضلاً عن وجود المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد ونخبة من النجوم.

ونفت منة نيتها تقديم جزء جديد من فيلم «الأصليين» بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل. وأكدت أنه لا نية لدى صناع الفيلم لتقديم جزء جديد، مشيرة إلى أنها لا تميل للأعمال التي تحتوي على أكثر من جزء، وقالت إنها تُحب تنفيذ أفكار خارج الصندوق من دون أي استغلال للنجاح. وترى أن الجمهور غالبًا لا تستهويه أفلام الأجزاء.