150 يوماً على مونديال الأندية

محمد حامد (أبوظبي)

تحت عنوان 150 يوماً، وجه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أنظار العالم إلى مونديال الأندية في أبوظبي، الذي ينطلق 12 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 22 من نفس الشهر، وحرص الفيفا على بث هذه الرسالة في يوم ختام مونديال روسيا 2018، وفي إطار حرصه على ربط الملايين حول العالم ببطولاته التي تحظى بالاهتمام الأكبر.

وتأهل ريال مدريد لمونديال أبوظبي للأندية، ومعه العين بطل دوري الخليج العربي، وجوادالاخارا بطل المكسيك والكونكاكاف، فضلاً عن فريق ويلنجتون بطل نيوزيلندا وممثل أوقيانوسيا في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، وتتبقى 3 مقاعد شاغرة في انتظار أبطال قارات أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وقال الفيفا في تقريره عن مونديال أبوظبي: «تعود بطولة مونديال الأندية من جديد للإمارات التي سبق لها تنظيم البطولة أعوام 2009 و 2010 و 2017، وسوف تحرص الأندية المتوجة بالألقاب القارية في عام 2018 على التنافس من أجل الحصول على الجائزة الكبرى بأبوظبي، في وجود الملايين حول العالم ممن سوف تتعلق أنظارهم بمنافسات البطولة».

وستكون جماهير بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 على موعد مع نخبة لاعبي الكرة في العالم، لا سيما أولئك الذين شاركوا في المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا أمثال المدافع المتألق رافاييل فاران، وصانع الألعاب الكرواتي الفذ لوكا مودريتش وكلاهما يلعبان في الفريق الملكي.