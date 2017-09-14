علا ياسين: الأعمال البدوية قادرة على المنافسة

أبوظبي (الاتحاد)

تسير الفنانة الأردنية علا ياسين بخطى ثابتة في عالم الدراما، بعد أن تخرجت في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية «آراب كاستينج»، الذي عرض على قناة «أبوظبي»، حيث تألقت في المسلسل التاريخي «سمرقند» منذ عامين، ونالت الثناء على من قبل صناع الدراما، وواصلت هذا التألق بمشاركتها في بطولة الملحمة البدوية «العقاب والعفراء»، الذي عرض في رمضان الماضي، والذي اعتبرته نقلة نوعية في مشوارها الفني، مؤكدة أن الأعمال البدوية حافظت على بريقها وهي قادرة على المنافسة.

وقالت إنها لعبت دور الفتاة البدوية «فجر»، التي احتاجت منها دراسة معمقة لكي تتقمصها كما يجب، لا سيما أن الشخصية مرت بثلاث مراحل مختلفة خلال أحداث العمل، وفي كل مرحلة تظهر بشكل مختلف، حيث تبدأ ابنة شيخ قبيلة، ثم تجبرها الظروف أن تكون خادمة وتعود لتصبح شيخة، الأمر الذي تراه أظهر براعتها في التمثيل وتأدية شخصيات متعددة في عمل واحد.

وترى علا أنها كانت محظوظة بالوقوف في هذا العمل مع نخبة من نجوم الدراما، مثل عبد المحسن النمر ونسرين طافش، مبديه إعجابها أيضاً بالنص المميز الذي كتبته نور الدعجة بكل احترافية.

وأشارت علا إلى أن «العقاب والعفرا» له مكانة خاصة بالنسبة لها، خصوصاً أنه يعتبر الظهور الرابع لها عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، التي قدم لها مسؤولوها الدعم الكبير بعد تخرجها في «آراب كاستينج»، فقد كان أول ظهور لها على الشاشة الفضية بمسلسل «دوائر الحب»، ومن ثم مشاركتها في البرنامج، وبعدها «سمرقند»، وقالت: «فرصة ربما لا تسنح لأي فنان أن يظهر أربع مرات متتالية عبر شاشة بحجم قناة «أبوظبي» فهي نقطة مضيئة في مسيرتي الفنية».

وترى أن أعمال البيئة البدوية لا تزال قادرة على المنافسة الدرامية عربياً، والدليل على ذلك ما حققه مسلسلا «العقاب والعفرا» و«شوق» من نسبة متابعة كبيرة.

وحول ترشيح عبد المحسن النمر لبطولة عمل من إنتاج أردني، وهو فنان سعودي، قالت علا إن وجود فنان بحجم عبد المحسن النمر إضافة كبيرة، من الناحيتين الفنية والتسويقية كونه من النجوم المحبوبين على المستويين الخليجي والعربي.

حياة ريفية

عن جديدها الفني، أوضحت علا ياسين أنه عرض لها مسلسل ريفي قروي أردني بعنوان «تل السنديان»، تلعب فيه دور بطولة يحكي واقع الحياة الريفية في الأردن في فترة الخمسينيات والستينيات، كما اتفقت مؤخراً مع المنتج عصام حجاوي للبدء بتصوير مسلسل جديد بعنوان «شيء من الماضي»، ويشاركها بطولته الفنانة ميس حمدان، لافتة إلى أن المسلسل قصة وإخراج رولى حجي وهو عمل معاصر يتم تصويره في دول عدة منها الأردن ومصر.