محمد الزعابي: شركات الإنتاج لا تخدم الفنان

أبوظبي (الاتحاد)

منذ طرق أبواب الغناء يرفض محمد الزعابي التعاقد والانضمام إلى أي شركة إنتاج فنية، تجنباً لكثرة القيود، لاسيما أنه على قناعة بأنه لا توجد شركة إنتاج تخدم الفنان، بل إنها تحد من نجوميته من خلال عقود الاحتكار.

وقال: «من المفترض أن تقوم شركات الإنتاج برعاية المواهب وصناعة أصوات جديدة، إلا أنها تبحث في الواقع عن الأرباح التي ستجنيها من الفنان»، مشيراً إلى أن هدفه إظهار موهبته بصورة راقية، وليس البحث عن النجومية الزائفة.

محمد الزعابي الذي أصدر مؤخراً ألبومه الثاني «خط رجعة»، سعيد بالنجاح الذي حققته أغنيات الألبوم على «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي والأسواق، موضحاً أنه سيظل ينفق على فنه رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال: «قدمت وجبة متنوعة من خلال 23 أغنية، تعاونت فيها مع شعراء وملحنين بارزين، مثل خالد العوض وفراس الحبيب وعمر الكندري ورامي العبودي وراكان وميثم علاء الدين». ولفت إلى أنه دعم المواهب الجديد في عالم الكتابة والتلحين، حيث تعاون مع بعض الشعراء الملحنين الجدد، مثل الملحن عازم، والشاعر سلطان بن محمد السلامي.

وحول توقيت إصدار الألبوم، قال «تعرضت للانتقاد حول إصدار الألبوم في وقت غير مناسب، نتيجة الأحداث التي تمر بها المنطقة حالياً، لكنني أحببت تقديم عمل يسعد الناس، ويبعدهم قليلاً عن الهموم، لا سيما أن للفن دوراً كبيراً في إضفاء روح التفاؤل والأمل».

ويعترف بأن تنفيذ 23 أغنية في ألبوم واحد مخاطرة كبيرة، في ظل هبوط أسهم سوق الألبومات واهتمام الجمهور حالياً بسماع الأغنيات وتحميلها عن طريق الإنترنت، وقال: «اخترت كلمات وألحان أغنياتي، خلال عامين، فكل أغنية مكملة لما بعدها، وكأنني أقدم مسلسلاً من 23 حلقة»، لافتاً إلى أنه لم يواجه أية صعوبة، فقد نجح ألبومه الأول «نسيت نفسك»، الذي تضمن 18 أغنية، لذا فضل أن يتفوق على نفسه، ويقدم عدداً أكبر.