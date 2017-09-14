عبد الله الجنيبي: «كيمره» منعطف في السينما المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يضع المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبي لمساته النهائية على فيلمه الجديد «كيمره»، حيث بدأ حالياً في مرحلة المونتاج والمكساج للعمل، ليكون جاهزاً للعرض في مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14 المقبلة، ليتم عرضه فور انتهاء فعاليات المهرجان بعد ذلك تجارياً بتاريخ 20 ديسمبر الجاري.

جرس إنذار

أوضح الجنيبي أن «كيمره»، وهو من تأليفه وإخراجه، يحمل رسالة مهمة ويعده بمثابة «جرس إنذار» للشباب، وقال: «تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الذين يقومون برحلة إلى البر، وأثناء تواجدهم هناك يعثرون على كاميرا، وعندما يشاهدون ما سجل بداخلها في السابق، يكتشفون وقوع أحداث مثيرة حدثت مع مجموعة من الشباب قد سبق وجودهم في المكان نفسه، وعليهم أن ينقذوا أنفسهم لكي لا يقعوا في الأحداث نفسها.

رسائل اجتماعية