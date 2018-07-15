باكستان: ارتفاع ضحايا الاعتداء الانتحاري إلى 130



تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018 إسلام أباد (أ ف ب) ارتفعت حصيلة الاعتداء الانتحاري مساء الذي وقع مساء الجمعة الماضي أثناء تجمع انتخابي في بلوشستان في باكستان إلى 130 قتيلا، بحسبما أعلن مسؤول كبير في الولاية أمس وسط حداد وطني. وأضاف وزير إعلام الولاية خورام شيهزاد أن عدد الجرحى بلغ 127 بينهم خمسة بحالة حرجة. وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 128 قتيلا وعشرات الجرحى. وهو ثالث اشد الاعتداءات دموية في تاريخ باكستان بعد اعتداء 2007 الذي استهدف تجمعا لرئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، وأوقع 139 قتيلا، والاعتداء الذي استهدف مدرسة في بيشاور في 2014 وأوقع 150 قتيلا.