«ميني JCW GP».. طائرة استعراضية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت ميني عن سيارتها الاختبارية JCW GP، التي تهدف من خلالها إثبات وجودها في فئة سيارات الهاتشباك الرياضية، حيث أبدعت ميني في تصميم John Cooper Works GP الاختبارية فمنحتها تصميماً خارجياً غير مسبوق، حيث ظهرت الواجهة الأمامية بشبك كبير ومداخل تهوية سفلية ومصابيح مميزة بلمسة حمراء، وأضافت ميني ألواحاً طولية تزيد عرض الهيكل بلمسة برتقالية من الجهة الداخلية مع مرايا جديدة حادة. وفي الخلف أضافت جناحاً علوياً مميزاً، ومصابيح خلفية مستمدة من علم بريطانيا موطن الشركة.

وتجعل كل هذه الإضافات ميني JCW GP الاختبارية تبدو كطائرة استعراضية، بحسب «suadishift».

وزودت ميني السيارة بنظام تعليق رياضي صلب وعديد من إضافات الكربون فايبر لتخفيف الوزن، وحصلت القمرة الداخلية على هيكل حماية، ومقاعد رياضية مع حزام أمان من خمس نقاط مع تجريدها من الفرش الأرضي.

وستكشف ميني عن تفاصيل محركات JCW GP الاختبارية في معرض فرانكفورت.