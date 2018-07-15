«بوكو حرام» تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا

كانو، نيجيريا (أ ف ب)

سيطر إرهابيو «بوكو حرام» أمس على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا إثر معارك، في هجوم هو الثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية أمس.

ومساء السبت، سيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو مئة فتاة هذا العام. وقال مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته إن «ارهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة ال81 في قرية جيلي في اقليم جيدام وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة».

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جنديا فروا ولجأوا الى مدينة جيدام التي تبعد حوالى ستين كلم، على ان يلحق بهم 670 جنديا اخرين في القاعدة التي تعرضت للهجوم. واضاف المصدر «نجهل ما اذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقا»، لافتا إلى أن القاعدة التي هوجمت جديدة وأن الجنود انتشروا فيها أخيرا آتين من لاجوس. ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم الى جناح أبو مصعب البرناوي في بوكو حرام والذي يستهدف القوات النيجيرية، وقال «علمنا بان المهاجمين اتوا من بحيرة تشاد قبل ان يهاجموا القاعدة».

والهجوم هو الثاني للإرهابيين المرتبطين بتنظيم «داعش» على القوات النيجيرية خلال يومين. ولا يزال 23 جنديا نيجيريا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة الماضي لكمين نصبته بوكو حرام في شمال شرق البلاد.