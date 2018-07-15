«بوكو حرام» تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا

كانو، نيجيريا (أ ف ب)
سيطر إرهابيو «بوكو حرام» أمس على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا إثر معارك، في هجوم هو الثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية أمس.
ومساء السبت، سيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو مئة فتاة هذا العام. وقال مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته إن «ارهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة ال81 في قرية جيلي في اقليم جيدام وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة».
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والهجوم هو الثاني للإرهابيين المرتبطين بتنظيم «داعش» على القوات النيجيرية خلال يومين. ولا يزال 23 جنديا نيجيريا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة الماضي لكمين نصبته بوكو حرام في شمال شرق البلاد.