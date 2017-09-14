«ProPilot».. تقنية «نيسان» الذكية في ميدان القيادة الذاتية

يحيى أبوسالم (دبي)

شهدت السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في عالم السيارات ذاتية القيادة، والتي لا تطلب من قائدها بذل أي مجهود وتمكن سياراته من القيادة بالنيابة عنه لمسافات طويلة وحتى داخل الطرقات المزدحمة. وهي ليست التقنية الوحيدة في عالم السيارات ذاتية القيادة، حيث قامت شركات عالمية بالكشف عن نماذج من سياراتها من هذه الفئة، قادرة على السير والتحرك لمسافات طويلة، من دون تدخل بشري، وحتى من دون وجود إنسان بداخلها. وهو ما كشفت عنه اليابانية العملاقة نيسان مؤخراً، من خلال تطبيقها لتقنية ProPilot للقيادة الذاتية على الطرقات العادية.

اختبارات حصرية

عمدت الشركة اليابانية إلى إجراء اختبارات للجيل المقبل من سيارات القيادة الذاتية وسط الظروف الطبيعية، في الكثير من الدول، منها اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا لضمان سهولة استخدام تقنيات القيادة الذاتية في مثل هذه الظروف وضمن خطة طويلة الأمد من الشركة لبناء مستقبل خالٍ تماماً من الانبعاثات الضارة والحوادث المميتة على الطرقات. وسمحت نيسان للمشاركين الذين جلسوا في المقاعد الخلفية بفرصة اختبار مزايا متطورة مثل رادار الموجات الميليمتريّة، وأجهزة المسح الضوئي الليزري، بالإضافة إلى كاميرات، وشرائح حاسوبية فائقة السرعة، وواجهة تحكم بنظام اصطناعي HMI وغيرها الكثير. وتدعم هذه المزايا آلية عمل السيارة ذاتية القيادة على الطرقات السريعة والعادية وضمن المدن في آن معاً، وذلك بمجرد إدخال نقاط الوجهة المنشودة إلى نظام الملاحة.

مجالات الابتكار

أولاً: يمنح مفهوم «نيسان» للقيادة الذكية العملاء مزيداً من الثقة عبر الارتقاء بمستويات السلامة والتحكم وتوفير الراحة لجميع الركاب. وقد تم تجهيز سيارات «نيسان» بالجوانب الرئيسة للقيادة الذاتية بما في ذلك مجموعة واسعة من مزايا السلامة المتقدمة مثل نظام شاشة الرؤية الشاملة الذكي ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير. وتتوافر تقنيات «نيسان» للقيادة الذاتية اليوم ضمن طرازات محددة من سياراتها بما فيها «نيسان سيرينا» التي تعدّ أول طراز يتم طرحه في الأسواق بعد تجهيزه بتقنية ProPILOT. وتعتزم الشركة توفير هذه التقنية ضمن أسواق أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة عبر 10 طرازات سيتم إطلاقها بحلول عام 2020 من قبل «تحالف رينو- نيسان».

ثانياً: يدعم مفهوم «نيسان» للقوة الذكية حماس العملاء أثناء القيادة عبر مواصلة السعي لتفادي الانبعاثات وتعزيز ترشيد استهلاك الوقود. وتلتزم الشركة باعتماد نهج شامل لتحقيق التنقل عديم الانبعاثات من خلال ابتكار محركات احتراق داخلي أكثر كفاءة، إلى جانب تجهيز السيارات الكهربائية بمزيد من التقنيات المتقدمة. ودأبت «نيسان» على تطوير تقنيات متنوعة لتوليد القوة المحركة ضمن إطار مفهوم «نيسان» للقوة الذكية، وتعتبر بمجملها الأكثر ملاءمة لمختلف قطاعات السوق والمناطق والعالم. وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة في السيارات الكهربائية إلى جانب سيارات كهربائية بالكامل، بما في ذلك نظام الدفع الكهربائي الجديد e-Power «سلسلة محركات السيارات الهجينة» وخلايا الوقود في السيارات الكهربائية. وتضاف كل واحدة من تلك التقنيات إلى محفظة الشركة لتشكل استكمالاً لنظيراتها دون أن تحل محلها.

ثالثاً: يضمن مفهوم «نيسان» للتكامل الذكي بقاء العملاء على اتصال دائم عبر تقنيات مريحة تعزز العلاقة بين السائق والمجتمع الخارجي. وتساعد «نيسان» على إرساء ملامح منظومة مستدامة ما يتيح للسيارات التفاعل مع السائقين والسيارات الأخرى والبنية التحتية للطريق. ويثمر هذا النهج عن إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، وخفض الازدحام المروري، وتعزيز كفاءة مفهوم تبادل السيارات، والارتقاء بنظم إدارة الطاقة.