مجموعة السبع تطالب روسيا بتوضيح بشأن إسقاط «الماليزية»

أوتاوا (أ ف ب)

طالب وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس، روسيا بـ «كشف دورها» و«التعاون في شكل كامل مع الآلية (القائمة) لتحديد الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا» الطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش 17) التي أسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.

وفي بيان في ذكرى تحطم الطائرة الماليزية في 17 يوليو 2014، اعتبر الوزراء أن ما توصل إليه فريق التحقيق «بالنسبة إلى دور روسيا في تحطم» الطائرة، هو «مقنع وذو دلالة ويثير قلقاً كبيراً».

وخلص المحققون الدوليون إلى أن الصاروخ بوك الذي أسقط الطائرة الماليزية مصدره اللواء الـ 53 الروسي المضاد للطائرات المتمركز في كورسك، لكن روسيا نفت ذلك.

وقال الوزراء في بيانهم الذي نشرته كندا لكونها تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع «نحن موحدون في دعمنا لأستراليا وهولندا اللتين تطالبان روسيا بكشف دورها في هذا الحادث، والتعاون في شكل كامل مع الآلية (القائمة) لتحديد الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا (الطائرة) وعائلاتهم».

وتحمل هولندا وأستراليا موسكو، مسؤولية نشر الصاروخ ومقتل مواطنيها، علما بأن عدداً كبيراً من هؤلاء كانوا بين الضحايا الـ 298.

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، والولايات المتحدة.