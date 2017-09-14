«وارنر براذرز».. أسطورة الترفيه في جزيرة ياس

نسرين درزي (أبوظبي)

تستعد جزيرة ياس، نهاية العام الجاري، لافتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الاسم الضخم في صناعة مدن الألعاب، والذي يخولها دخول قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للترفيه العائلي. والمدينة التي تشكل إضافة مشرقة للحركة السياحية في البلاد تعمل على إطلاقها شركة «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات بالعاصمة. وتضم للمرة الأولى في الشرق الأوسط 6 عوالم للشخصيات الكرتونية الشهيرة وقصراً خيالياً مستوحى من استديوهات هوليوود الأكثر إلهاماً.

مثلث متوهج

خطوات قليلة تفصل الوجهة الجديدة عن حديقة «ياس ووتروورلد» ومدينة عالم «فيراري» ليشكل المثلث المتوهج عنواناً يسجله عشاق التشويق والمرح والاستكشاف على أجندة إجازاتهم. ومع الافتتاح المرتقب ستكرس «عالم وارنر براذرز أبوظبي» مفهوم الترفيه الراقي الذي لم تشهد مثله المنطقة من قبل وسط ديكورات آسرة ومؤثرات فنية سيتوقف عندها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في تطوير المدينة الترفيهية الأشبه بأسطورة 5500 متخصص ما بين مهندسين وعمال وحرفيين وتغطي مساحة 1.65 مليون قدم مربعة وتوفر 29 لعبة ومرفقاً تفاعلياً. والمشهد يشد الانتباه ما بين أحدث ألعاب الترقب وأوسع المرافق العائلية حيث العروض الترفيهية الحية متواصلة على مدار ساعات التشغيل. وهنا عنصرا التشويق والمغامرة يوفرهما عالم «دي سي» من خلال شخصيات «لوني تونز» حيث تجمع المدينة الترفيهية التفاعلية أشهر القصص والنجوم تحت سقف واحد.