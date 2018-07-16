7 قتلى بتفجير انتحاري في أفغانستان

كابول (وكالات)

فجّر انتحاري نفسه أمام مقر وزارة التنمية في كابول أمس لدى خروج الموظفين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين، في أحدث فصول العنف التي تشهدها أفغانستان. ولم تتبن أي جهة التفجير الذي قال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إنه وقع أمام مقر وزارة التنمية الريفية بعد الظهر. وأوضح ستانكيزاي أن بين القتلى مدنيين ورجال أمن. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أن انتحارياً فجر نفسه أمام بوابة أمنية عند مدخل الوزارة لدى خروج الموظفين من المجمع في ساعة الذروة. وقال إن قوات أمنية وسيارة تابعة لأجانب يعملون مستشارين للوزارة كانوا على مقربة من الموقع عند حصول الاعتداء. وأوضح أن التفجير لم يسفر عن سقوط أجانب.

ويأتي التفجير بعد ساعات من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد بتسجيل أفغانستان أسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين في النصف الأول من 2018، سقط غالبيتهم جراء هجمات شنها مقاتلون أو جراء تفجيرات انتحارية.

وتتخطى الحصيلة التي بلغت 1692 قتيلا مدنياً حصيلة العام الماضي بنسبة 1 بالمئة، وهي الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة بإحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.

وأصيب 3430 شخصاً بجروح في الحرب بتراجع نسبته 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الأممي.

وسجلت الحصيلة الأعلى للقتلى على الرغم من تطبيق وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام في يونيو بين القوات الأفغانية وحركة طالبان التزم به الطرفان إلى حد كبير، بحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان.

وأدت العمليات الانتحارية والهجمات «المعقدة» المتعددة المراحل إلى سقوط 1413 ضحية - 427 قتيلا و986 جريحاً - بارتفاع 22% مقارنة مع 2017.

وأعلنت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أن 52 بالمئة من أولئك الضحايا سقطوا في عمليات شنها تنظيم «داعش» الإرهابي بخاصة في كابول وننجرهار، معقل التنظيم الذي ظهر في أفغانستان في 2014.

وأشار التقرير الأممي إلى مسؤولية طالبان عن سقوط 40 بالمئة من تلك الحصيلة.