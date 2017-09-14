«ميرادراي».. ثورة في علاج مشاكل الجلد

نسرين درزي (أبوظبي)

التعرق المفرط وما يرافقه من تداعيات مزعجة ومحرجة لم يعد مشكلة بفضل تقنية «ميرادراي» الآمنة، والقادرة على قتل الغدد العرقية والتخلص من المشكلة نهائيا.

إلى ذلك، قالت الدكتورة أماني سعيد، اختصاصية جلدية من عيادات «كايا» للبشرة، إن الثورة العلمية الجديدة في قطاع الجلد تمثلت مؤخرا بالحد من مشاكل التعرق وتداعياتها السلبية، موضحة أن تقنية «ميرادراي»، المعروفة عالمياً تعد خياراً آمناً وخاضعاً للتجارب والفحوصات السريرية. وهي تكنولوجيا غير جراحية ومصدق عليها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وأوضحت أن نظام الحد من التعرق المفرط يرتكز على بث طاقة كهرومغناطيسية على البشرة في منطقة الإبطين، تخضع إلى درجات متكررة من الضغط تستهدف منطقة الغدد العرقية لتتخلص منها باستخدام أداة يدوية مصممة لهذا الغرض. وأشارت إلى أن العملية المستخدمة لا تقتصر على علاج مشكلة التعرق فحسب، بل تضمن إزالة الشعر في تلك المنطقة أيضاً، لافتة إلى أن النتائج تبدو واضحة بعد الجلسة الأولى. وأكدت أن الغدد العرقية لا تنمو مجدداً، ما يجعل نسبة نجاح التقنية الحديثة في التقليل من مشكلة التعرق تصل إلى 80%.

وحول حاجة الجسم إلى التعرق للتخلص من السموم وما إذا كانت هذه التقنية تؤذيه، أكدت أماني سعيد أن ذلك اعتقاد خاطئ. وذكرت أن طرد السموم من الجسم يتم عن طريق الكبد والكلى وليس عن طريق الغدد العرقية، موضحة أنه في حين تتوزع مليونا غدة في أنحاء الجسم، فإن نسبتها لا تتجاوز 2% في منطقة الإبطين وعليه فإنه لا تأثير يذكر على وظائف الجسم أو تنظيمه للحرارة.

وذكرت أن علاج Sweat Free بتقنية «ميرادراي» يعمل بأشعة المايكروويف الآمنة على عكس أي أشعة أخرى قد يتطلب التعرض لها الحذر الشديد عند تطبيقها في الحالات التشخيصية المتقدمة. وقالت إن أشعة المايكروويف غير مسرطنة وإن درجة قوتها ضئيلة للغاية ولا تتسبب بأي ضرر بشهادة هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA. وهي تتميز بسجل سلامة ممتاز بعد استخدامها في أكثر من 55 ألف علاج حول العالم.

وبالتطرق إلى الخطوات التي تتطلبها جلسة العلاج بتقنية «ميرادراي»، قالت إنه يتم أولاً تخدير المنطقة موضعياً، مشيرة إلى أن الأداة اليدوية المستخدمة تعمل على تبريد البشرة بالتزامن مع تغلغل الطاقة الحرارية في الطبقات الداخلية ما يعني عدم الشعور بالألم الناجم عن الحرارة أثناء الجلسة وبعدها. وبعد انتهاء مفعول التخدير، قالت إن المريضة قد تشعر بالانزعاج، وبانتفاخ بسيط في منطقة المعالجة يزول بعد أيام.