«ميرادراي».. ثورة في علاج مشاكل الجلد

نسرين درزي (أبوظبي)
التعرق المفرط وما يرافقه من تداعيات مزعجة ومحرجة لم يعد مشكلة بفضل تقنية «ميرادراي» الآمنة، والقادرة على قتل الغدد العرقية والتخلص من المشكلة نهائيا.
إلى ذلك، قالت الدكتورة أماني سعيد، اختصاصية جلدية من عيادات «كايا» للبشرة، إن الثورة العلمية الجديدة في قطاع الجلد تمثلت مؤخرا بالحد من مشاكل التعرق وتداعياتها السلبية، موضحة أن تقنية «ميرادراي»، المعروفة عالمياً تعد خياراً آمناً وخاضعاً للتجارب والفحوصات السريرية. وهي تكنولوجيا غير جراحية ومصدق عليها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.
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وحول حاجة الجسم إلى التعرق للتخلص من السموم وما إذا كانت هذه التقنية تؤذيه، أكدت أماني سعيد أن ذلك اعتقاد خاطئ. وذكرت أن طرد السموم من الجسم يتم عن طريق الكبد والكلى وليس عن طريق الغدد العرقية، موضحة أنه في حين تتوزع مليونا غدة في أنحاء الجسم، فإن نسبتها لا تتجاوز 2% في منطقة الإبطين وعليه فإنه لا تأثير يذكر على وظائف الجسم أو تنظيمه للحرارة.
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وبالتطرق إلى الخطوات التي تتطلبها جلسة العلاج بتقنية «ميرادراي»، قالت إنه يتم أولاً تخدير المنطقة موضعياً، مشيرة إلى أن الأداة اليدوية المستخدمة تعمل على تبريد البشرة بالتزامن مع تغلغل الطاقة الحرارية في الطبقات الداخلية ما يعني عدم الشعور بالألم الناجم عن الحرارة أثناء الجلسة وبعدها. وبعد انتهاء مفعول التخدير، قالت إن المريضة قد تشعر بالانزعاج، وبانتفاخ بسيط في منطقة المعالجة يزول بعد أيام.