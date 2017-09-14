إليسا فريحة.. إنجازات ضخمة في مجال الأعمال

دبي (الاتحاد)

تلخص مسيرة سيدة الأعمال الشابة إليسا بسام فريحة صورة المرأة الباحثة عن التميز في شتى المجالات. فهي من بين من تم منحهم جوائز الشباب العربي Young Arab Awards، التي حصل عليها 15 شابة وشاباً عربياً دون الثلاثين من العمر ممن تميزوا بإنجازات خارقة في مجموعة من الميادين. ركزت إليسا في دراستها على مجال التسويق والاتصالات العالمية والسياسية. وعملت في قطاعات تابعة لليونسكو، وأيقنت أن المنظمات والجمعيات النسائية لا بد أن يكون لها دور في الوطن العربي لتنمية مهارات المرأة والارتقاء بقدراتها.

استثمار ملائكي

تتحدث إليسا بسام فريحة عن التحديات التي واجهتها لتشق طريقها بثبات في عالم الاستثمار حتى لمع اسمها في وقت قصير في الإمارات ودول الخليج. وتروي أنها بدأت أولى خطواتها في مجال الاستثمار بأميركا عبر تأسيس شركة «وومينا» عام 2013، وسرعان ما طورتها لتصبح مشروع «استثمار ملائكي جماعي»، مقره مدينة دبي للإنترنت، كفكرة رائدة في هذا المجال. إذ تتيح الشركة للمرأة العربية المشاركة في استثمارات بظروف آمنة وتوفر الدعم والتمويل للنساء الراغبات في إنشاء مشاريعهن الخاصة.

وتعتبر إليسا أن دعم عمل المرأة في دولة الإمارات وتشجيعها أمر لافت وله الأثر الواضح في زيادة الأعمال التجارية ونجاحها. ولاسيما أن المرأة حظيت بالمكانة الأولى في استراتيجيات الحكومة للتطوير والتميز.