ماي: الرئيس الأميركي اقترح عليِّ ملاحقة الاتحاد الأوروبي قضائياً

لندن (أ ف ب)
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لها، إنه لنجاح بريكست عليها «ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء».
وقالت ماي أثناء برنامج على بي بي سي «قال لي إنه عليِّ ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء.. عدم المضي في المفاوضات بل ملاحقته قضائياً». وتداركت «لكن لا.. سنتفاوض».
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وأضاف «ربما ستلجأ إليها يوماً ما. إذا لم يتوصلا إلى اتفاق (خروج من الاتحاد) يمكنها القيام بما اقترحت عليها لكن الأمر ليس سهلاً»، من دون أن يكشف اقتراحه.
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وتابعت ماي «ما قاله الرئيس أيضاً أثناء المؤتمر الصحفي هو أنه يجب عدم التخلي عن المفاوضات، لا تنسحبوا من المفاوضات لأنكم عندها ستعلقون»، مكررة رغبتها في التفاوض مع بروكسل من أجل الحصول على «أفضل اتفاق» ممكن قبل الخروج من الاتحاد في 29 مارس 2019.