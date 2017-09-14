«الطفل المعجزة».. بريق يخطف ملامح البراءة

خورشيد حرفوش (القاهرة)

نشاهد صوراً لأطفال على أغلفة المجلات تزينها عناوين جذابة. ونشاهدهم يستعرضون إنجازاتهم عبر برامج «التوك شو» التليفزيونية، ونستمع إلى أولياء أمورهم يتحدثون بفخر عن إنجازاتهم غير التقليدية، مثل قراءة الكلمات في سن ستة أشهر أوالكتابة قبل إكمال عامهم الأول. حتى أن فكرة الطفل المعجزة أحدثت دوياً إعلاميا واتخذت أبعاداً كبيرة، لدرجة أن دولا أنشأت أكاديميات تعليمية خصيصاً لهذا الغرض. في المقابل يبدي متخصصين التشكك والحذر من هذه الظاهرة لعدم استنادها إلى دلالات علمية.

ويقول الدكتور عاطف البدوي، استشاري العلوم السلوكية، إنه رغم إمكانية تعليم الأطفال كثيرا من المهارات قبل الموعد الطبيعي لاكتسابها، إلا أنه ليس ثمة دليل على أن التعلم المبكر المكثف يتميز على المدى الطويل عن الأساليب التقليدية للتعلم. فقد يتعجل الوالدان تعليم الطفل مهارة ما من دون مراعاة ما تسببه الضغوط عليه من آثار نفسية مدمرة، فالمبالغة في التوقعات أو الإنجازات يلحق بالطفل كثيرا من الضرر النفسي ما يفقده الثقة في ذاته، مشيراً إلى أن دراسات أجريت على متميزين كبار أثبتت أن حصولهم على مهاراتهم لم يبدأ منذ الطفولة المبكرة، وأنها حين بدأت اتخذت شكل اللعب وليس النشاط الجاد الذي يمارس فيه الضغط الشديد للتعلم.

ويذكر أن كثيرا من المهارات اللغوية أو الحركية أو العقلية التي يمكن أن يتعلمها الأطفال في سنتهم الأولى، وتفوق تلك ما يتوقع أن يتعلموه في سنتهم الأولى بالمدرسة، وتحوي برامج سنتهم الأولى على تأسيس ارتباطهم بالآخرين، وتعلم الثقة بهم والاعتماد عليهم لدى حدوث المشاكل، والتمكن من مفهوم دوام الأشياء (حينما تختبئ أمي خلف المقعد، فهي موجودة، حتى ولو لم أرها). وهم يحتاجون أيضاً إلى تعلم استعمال أجسادهم (الجلوس والوقوف والمشي)، وأيديهم وعقولهم (حل المشاكل مثل كيفية الحصول على أشياء لا يستطيعون الوصول إليها)، ومعاني مئات الكلمات وكيفية إعادة إنتاجها باستخدام تركيبات معقدة من الأصوات مع استعمال الشفتين واللسان، وأيضاً أشياء تتعلق بكينونتهم (أي نوع من الأشخاص أنا؟، وماذا أحب ولا أحب؟) لافتا إلى أنه مع وجود هذا العبء فإن إضافة مادة تعليمية جديدة تجبرهم على إهمال واحدة أو أكثر من تلك المناحي التطورية الطبيعية.

ويقول البدوي: «على الوالدين اللذين يقعان في فخ إغراء إنتاج «سوبر بيبي»، توجيه الأسئلة التالية «إلى أنفسهم» والإجابة عنها: ما الهدف؟ هل هو جعل الطفل يشعر بالتفوق على غيره؟ بإتاحة فرصة مبكرة له للتعلم، ثم ماذا بعد ذلك؟ وما الأثر النفسي عليه حينما يكون طفلاً في الجامعة؟ مؤكداً أنه ليس ثمة دليل على أن حياة الأطفال المعجزة أكثر ثراء من حياة الأطفال العاديين.

ويتابع «يعجز البعض عن النزول إلى مستوى أطفالهم الصغار فيعمدون إلى رفع أطفالهم إلى مستواهم بسرعة، إلا أن الصغار بحاجة إلى طفولتهم، وقد يكون من الأنصاف أن تلتقي بهم حيث هم بدلاً من جذبهم ليرتفعوا إلى مستواك».

ويذكر أنه «على الأهل التساؤل إلى أي حد يؤثر الدفع قدماً بإحدى مناحي تطور طفلي (اللغة مثلاً) على المناحي الأخرى؟ هل سيكون ثمة وقت لمساعدة الطفل على التطور الاجتماعي (من خلال مجموعات اللعب)، والجسماني (فرص التسلق والانزلاج والقذف بالكرة والقفز على درجات السلم)، وحب الاستطلاع لديه (عن كل شيء من التراب على الأرض إلى السحب والسماء)»، مشيراً إلى أن الطفل يحتاج إلى فهم قوته وضعفه، والكشف عن السبل الممكنة للإنجاز الشخصي، قبل أن يتبين أبعاد نفسه التي هي بحاجة إلى تأسيس. ويجب أن يقوم الطفل بهذا الانتقاء، وليس الوالدين، وليس في السنة الأولى من العمر.

ويؤكد البدوي أنه بإمكان الوالدين تنشئة «طفل مدهش» يصل إلى أعلى درجة من تحقق إمكاناته بسرعة مناسبة، بأن يقدما له المساعدة والتشجيع في مهمات الطفولة العادية، ولا بأس من متابعته وتوجيهه بلطف وحب، وتعريضه لمشاهد مختلفة، والحديث معه عمن يرونه من الأفراد، ويصفان له كيف تعمل الأشياء، مشيراً إلى أن معرفة الطفل أن الكلب ينبح ويعض، وأنه مغطى بالشعر أكثر أهمية من معرفة كيفية هجاء كلمة كلب.