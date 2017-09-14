«حمالات الرضع» فوائد ومحاذير

أبوظبي (الاتحاد)
رغم انتشار حمالات الأطفال، أو تلك الأكياس القماشية التي تربط إلى عنق وأكتاف الأم، وتنتقل بها بسهولة ويسر، فإنها تنتمي إلى أزمنة موغلة في القدم، حيث استعملتها الأمهات في حضارات أخرى منذ زمن بعيد، إلا أن استعمال الأم تلك الحمالات له أضرار رغم تفضيلها على غيرها من طرق حمل ونقل الطفل.
ويقول الدكتورة رجاء سليمة اختصاصية الأطفال، إن كثيراً من الأمهات يفضلن استخدام حمالات الأطفال لسهولة الحركة والتنقل، مع إطلاق حرية الحركة للذراعين واليدين في الوقت نفسه، ولكن هناك كثيراً من الأضرار أهمها شعور الطفل بالحرارة الشديدة أثناء حمله بهذه الطريقة، خاصة إذا استعملت الحاملات التي تحوي ساقي الطفل وقدميه ورأسه، وتصنع من أنواع ثقيلة من الأقمشة.
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وتلفت إلى أن الأطفال الذين يحملون كثيراً بهذا الأسلوب يميلون إلى النوم أكثر مما يحتاجون إليه. وينتج عن هذا اعتيادهم على «نوم القطط» أي فترات النوم القصيرة بدلاً من النوم لمدة أطول في أسرتهم، وأيضاً يأخذون كفايتهم من النوم نهاراً ولا ينامون ليلاً.
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وتذكر أنه من الممكن كذلك أن يتأثر مفصل فخذ الطفل بزاوية حمله من الحمّالة، لهذا على الأم أن تراعي نوعيات الحمّالات ذات الرجلين المنفصلتين بشكل كبير وبزاوية منفرجة، مع الحرص على الانتباه بشكل مستمر لساقيه أثناء حمله، حتى لا يتسبب له الأمر في مشاكل صحية.