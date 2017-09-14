«حمالات الرضع» فوائد ومحاذير

أبوظبي (الاتحاد)

رغم انتشار حمالات الأطفال، أو تلك الأكياس القماشية التي تربط إلى عنق وأكتاف الأم، وتنتقل بها بسهولة ويسر، فإنها تنتمي إلى أزمنة موغلة في القدم، حيث استعملتها الأمهات في حضارات أخرى منذ زمن بعيد، إلا أن استعمال الأم تلك الحمالات له أضرار رغم تفضيلها على غيرها من طرق حمل ونقل الطفل.

ويقول الدكتورة رجاء سليمة اختصاصية الأطفال، إن كثيراً من الأمهات يفضلن استخدام حمالات الأطفال لسهولة الحركة والتنقل، مع إطلاق حرية الحركة للذراعين واليدين في الوقت نفسه، ولكن هناك كثيراً من الأضرار أهمها شعور الطفل بالحرارة الشديدة أثناء حمله بهذه الطريقة، خاصة إذا استعملت الحاملات التي تحوي ساقي الطفل وقدميه ورأسه، وتصنع من أنواع ثقيلة من الأقمشة.

وقد تؤدي الحرارة الشديدة لحدوث طفح جلدي أو حتى ضربة حرارة، كما أن قلة استثارة انتباه الطفل، كونه محبوساً في الحمالة يحد من بصره، مشيرة إلى أنها لا تمثل مشكلة كبرى في الأسابيع الأولى من عمر الطفل حينما تكون احتياجاته محدودة، إلا أنه يتخطى هذا فيما بعد، حيث يكون مستعداً لتوسيع آفاقه. لذا تنصح الأم بالبحث عن نوع حمالات مصممة بحيث يمكن للطفل أن يوضع في مواجهة الصدر حينما يريد الإغفاء، ويواجه العالم حينما يريد النظر حوله. أو عليها أن تحمله فقط في الأوقات التي ينام فيها وحينما لا يحتاج إلى شيء سوى وجوده بين ذراعيها.

وتلفت إلى أن الأطفال الذين يحملون كثيراً بهذا الأسلوب يميلون إلى النوم أكثر مما يحتاجون إليه. وينتج عن هذا اعتيادهم على «نوم القطط» أي فترات النوم القصيرة بدلاً من النوم لمدة أطول في أسرتهم، وأيضاً يأخذون كفايتهم من النوم نهاراً ولا ينامون ليلاً.

وتقول إن الحمالات يمكن أن تعرض الطفل لمخاطر إصابات الرقبة، فعادة ما تكون رقبة الطفل غير قوية بدرجة كافية تدعم رأسه، وهو يتحرك مع الأم، ومن ثم هناك احتمال حدوث إصابة، مشيرة إلى أن طريقة الحمل هذه تكون مثالية للأم، حيث تتمكن مثلاً من ممارسة رياضة الجري، ويسعد الطفل معها بالحركة، إلا أن هذا قد يعرضه للإصابة.

وتذكر أنه من الممكن كذلك أن يتأثر مفصل فخذ الطفل بزاوية حمله من الحمّالة، لهذا على الأم أن تراعي نوعيات الحمّالات ذات الرجلين المنفصلتين بشكل كبير وبزاوية منفرجة، مع الحرص على الانتباه بشكل مستمر لساقيه أثناء حمله، حتى لا يتسبب له الأمر في مشاكل صحية.