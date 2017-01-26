كلوديا: والدتي منعت المرايا من المنزل

القاهرة (الاتحاد)

أكدت النجمة كلوديا وينكلمان مقدمة البرامج التلفزيونية والإذاعية البريطانية أن والدتها إيف بولارد حظرت جميع المرايا من المنزل منذ بداية فترة مراهقتها.

وقالت كلوديا، البالغة 44 عاماً وتتمتع بأسلوب غريب ولطيف جعلها تصبح شخصية مفضلة بين النساء البريطانيات، أن والدتها، رئيسة التحرير السابقة، قررت أنه يجب على ابنتها الاعتماد على عقلها وليس مظهرها.

ونشر الموقع الإلكتروني hellomagazine ما قالته أمام الجمهور في حدث «In Conversation with Standard Issue» الذي عقد في لندن «لقد ترعرعت من أقوى امرأة رأيتها على الإطلاق والأكثر ذكاء وهي أمي. كانت قوية ورائعة وعلمتني كل الأشياء التي كنت بحاجة لمعرفتها حول كوني أنثى، لم تسمح بوجود أي مرايا في المنزل، وهذا ما يفسر كيف أضع الماكياج وكيف أبدو وكأني نمت في سلة».

وأضافت أنها كانت تسأل والدتها كيف يبدو مظهرها عندما تريد الخروج، وكانت فقط «على ما يرام»، مضيفة أنها أرادت أن تعلم أبناءها أن المظهر هو مضيعة للوقت، وليس بتلك الأهمية، وأن المهم قراءة الكتب، وأن يكون الشخص بشوشاً وذكياً وقادراً على إقامة حوار.

وأكدت كلوديا أن والدتها كانت، ولا تزال قدوتها ومثالها الأعلى، على الرغم من أن كلوديا تشتهر حالياً بإطلالتها الحادة المميزة والمكياج البارز.