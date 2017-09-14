12 نصيحة لرعاية التوأم الرضيع

القاهرة (الاتحاد)

تتعرض أم الأطفال التوأم خلال رعايتها طفليها لمتاعب مضاعفة توازي ما تشعر به من متعة منذ اليوم الأول من ولادتهما. وتتضاعف تلك المتاعب النفسية والجسدية إذا كان ينقصها الخبرة. ورغم أن الأمور لن تبدو سهلة أبداً، إلا أنه يمكن التحكم في الأوضاع مع اكتساب الخبرة بعد الأشهر الأربعة الأولى. ويقدم خبراء تربية الطفولة المبكرة 12 نصيحة للأم تساعدها وتعينها على تلك المهمة الصعبة:

1. ضاعفي استعداداتك: من المستحسن مضاعفة استعداداتك مقدماً. حاولي إعداد كل ما يتعلق برعاية المولودين قبل ذهابك إلى المستشفى وتحاشي إجهاد نفسك. احصلي على أكبر قدر من الراحة قبل الولادة.

2. افعلي كل شيء لهما معاً: حمميهما معاً وقومي بتمشيتهما معاً. احمليهما معاً على حجرك يمكنك وضع أحدهما على حجرك وحمل الآخر على كتفيك. إذا لم تتمكني من فعل كل شيء لهما معاً، افعلي هذا بالتبادل.

3. قسمي العمل: وزعي العمل بينك وبين زوجك أثناء وجوده في المنزل. وتأكدي من تبادلكما الطفلين حتى يعرف كل منهما والديه وبالعكس.