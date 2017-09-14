«الإسكندرية».. حلي يدوية في حب «عروس البحر»

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

طرح المصمم المصري العالمي سامي أمين أحدث مجموعاته من الحلي والأكسسوارات اليدوية المصنوعة من الجلود الطبيعية والنحاس في تصاميم مستوحاة من طبيعة مدينة «الإسكندرية» مهد طفولته وصباه، ولذلك حملت الحلي والحقائب والأحزمة «موتيفات» مميزة تعبر عن أمواج البحر والأسماك والأصداف وغيرها من رموز ومعالم تلك المدينة الساحرة. وضمت المجموعة قطع حلي منفردة، إلى جانب أطقم متكاملة تضم العقد والقرط والخاتم والسوار والميدالية.

جديد المجموعة

حول جديد مجموعته، يؤكد أمين أنه يبحث دائماً عن أفكاره في الطبيعة ومنها يستوحي الكثير من التفاصيل، ويتوقف أمام الصخور والرمال والأحجار والأشجار يتأملها ويعبر عنها بأشكال جديدة في قرط أو سوار أو قلادة.

وتميزت مجموعته الجديدة من الحلي اليدوية المترفة بأنها تحمل مزيجاً من سحر الطبيعة الخلابة لعاصمة الثغر «الإسكندرية»، وفنون الحضارات المتعاقبة وبعض من معالمها الباقية ما يجعل التصاميم لها بصمة واضحة تجمع بين الطابع العصري الأنيق وعبق الماضي وسحره حيث جاءت الأكسسوارات المصنعة من الجلود الطبيعية الفاخرة والمطعمة بتصاميم من النحاس والفضة متنوعة في أشكالها وأحجامها فضلاً عن أنها مليئة بالرموز والقصص الموحية. ويقول أمين «تضافرت المعاني النبيلة مع الخامات الطبيعة الأصيلة التي اعتدنا أن نرصدها كل موسم حيث يروي الفنان حكاية جديدة وفكرة غير مسبوقة بأسلوبه الحالم ويغزل منها حلياً يدوية تفيض سحراً وترفاً وتفرداً».