عز الدين علايا يواجه برودة الشتاء بحبكة «الكروشيه»

أزهار البياتي (الشارقة)

المصمم العالمي العربي الأصل عز الدين علايا مبتكر لا يشبه غيره في عالم الموضة، فهو ممن صقلوا موهبتهم بشغف المعرفة وحب الاكتشاف لكل ما تلتقطه عيناه من مفردات الجمال، وهو يعمل حسب أجندته الخاصة ولا يلتزم مطلقاً بمواسم العروض المعتادة، مؤمنا بأن التصميم حالة فنية خالصة لا يمكن جدولتها ضمن إطار زمني محدد، بل تركها لتشتعل وتخبو ثم تشرق وتأفل حسب متغيرات الحلم والمزاج.

وفي تشكيلته الأخيرة لموضة موسمي خريف وشتاء 2018/&rlm2017، ابتدع علايا 24 تصميما، حملت أسلوبه المدهش في حياكة النسيج، وقصاّته النظيفة التي تعيد تأطير القوام، منفذاً موديلاته وفق توجه خاص يحيد عما هو مألوف في عالم صناعة الأزياء، مؤكداً انحيازه لسمات الأنوثة والرقي، من خلال فساتين فاتنة وجوبات بديعة متفاوتة الأطوال، بالإضافة إلى باقة مبهجة من المعاطف الصوفية المزخرفة، والسترات الجلدية المؤطرة بحزام يربط من الأمام، كما ظهرت ضمن المجموعة لمسة علايا الشهيرة وتوقيعه الكلاسيكي الذي ذاع صيته، مقدماً ضمنه قطعا محاكة كليا بحبكة الكروشية والنسيج المغزول، تزيّن بعضها بأدوار من الكشاكش والزخرفات.

وللموسمين المقبلين واجه علايا شحوب الخريف وبرد الشتاء بشطحات لونية قوية وجذابة، طابعا معاطفه بألوان حاضرة تستقطب النظر، ومميّزاً فساتينه بخلفيات سوداء حالكة، ليطرزها من الأطراف والحواف، وبغرز من خيوط صوفية ملونّة وزاهية، برز من بينها لون الأحمر الياقوتي، والأزرق التركوازي، والأبيض اللؤلؤي، بالإضافة إلى ألق معدني فضي سطع بينها هنا وهناك.

وهذا المبدع ذو الأصول التونسية، والذي درس أولا فن النحت في معهد الفنون الجميلة في بلده الأم، متعرفاً من خلاله على خبايا الجسم وتفاصيله، لتنحت أنامله الرشيقة فيما بعد أيقونات ساحرة من الملابس، تعيد رسم قوام المرأة وتظهر ما لديها من مواطن الجمال، متوجهاً بموهبته الفتية وطموحه الحالم خلال الستينيات إلى باريس عاصمة الأناقة والأضواء، متدرجاً هناك في مشوار عمله من مساعد خياط في بيوت أزياء الآخرين، إلى حائك ومبتكر للخامات والتصاميم، حافراً اسمه بالعزم والمثابرة، وسط عالم شاق يتبارى فيه المصممون الكبار محتكري الأسواق والأذواق.