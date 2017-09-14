عبدالحليم رضوي.. رائد الفنون التشكيلية في السعودية

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

بدأت حركة الفن التشكيلي في منطقة الخليج متأخرة عن البلاد العربية الأخرى، إلا أنها تأثرت بها نسبياً، لكنها في الوقت نفسه تميزت عنها بفعل ما يجمعها ويوحدها من عوامل ثقافية وفكرية واجتماعية وحضارية انعكست كلها في أعمال فناني المنطقة، ومنهم رائد الفن التشكيلي السعودي عبدالحليم رضوي.

تذكر الموسوعة العربية تحت عنوان «الفن العربي الحديث والمعاصر» أسماء عديد من رواد الفنون التشكلية ورموزها في البحرين «التي سبقت بقية أقطار المنطقة في هذا المجال بسبب اختلاف أصول تكوينها وأسبقية انفتاحها على مظاهر العصرنة والتمدن، فضلاً عن بدء التعليم النظامي فيها قبل غيرها»، ثم الكويت فالمملكة العربية السعودية، فقطر، فدولة الإمارات العربية المتحدة، فسلطنة عمان.

البداية بحرينية

في البحرين، التي انطلقت منها حركة فنون الرسم قبل بداية الخمسينيات من خلال معارض لوحات المستشار تشالرز بلغريف ومعارض شركة بابكو النفطية في الثلاثينيات، ومعارض ثانوية المنامة ونادي العروبة في الخمسينيات، ثم فعاليات أسرة هواة الفن في الستينيات وجمعية الفن المعاصر في السبعينيات، برز مبدعون من أمثال عبدالكريم العريض، وإبراهيم سعد يوسف، وحسين قاسم السني، وراشد حسين العريفي، وعباس الموسوي، وإسحاق خنجي، وعبدالله المحرقي.

وفي الكويت، بدأت الحركة الفنية منذ منتصف القرن العشرين، وكانت وزارة المعارف هي التي تنظم معارضها قبل أن تنتقل المسؤولية إلى وزارة الإعلام، التي رخصت عام 1968 لجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وتبنت إقامة معرض الكويت للفنانين التشكيليين العرب كل سنتين.