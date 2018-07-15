نائب بالكونجرس: «الإخوان» جماعة تثير الحقد وتصنيفها «إرهابية» تأخر كثيراً

واشنطن (وكالات)

أكد رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأميركي رون دي سانتوس، أن الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة «الإخوان» المتشددة ودعمها للجماعات الإرهابية. وقال النائب الأميركي في تصريحات لصحيفة «واشنطن فري بيكون» إن العديد من الدول بينها مصر، قد صنفت «الإخوان» جماعة إرهابية، مضيفاً «أن الجماعة قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة». وتابع «إعلان واشنطن الإخوان جماعة إرهابية أجنبية، أمر تأجل كثيراً». وتتزامن تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بالنواب الأميركي مع تجديد أعضاء الكونجرس جهودهم لإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية دولية تدعم جماعات إرهابية أخرى تهدد المصالح الأمنية الأميركية في مختلف إنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة جماعات تابعة «للإخوان» جماعات إرهابية، إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. وأكدت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي على صفحتها عبر شبكة الإنترنت، أن «الإخوان» جماعة متطرفة ساهمت في إنشاء شبكة تابعة لها في أكثر من 70 دولة.