إدارة الوقت.. أول خطوة على طريق النجاح الأكاديمي

أحمد السعداوي (أبوظبي)

إدارة الوقت عنصر حاسم في نجاح أي طالب في الوصول إلى أهدافه، وهي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والطالب، فإذا ما نجح كل طرف في تأدية دوره في هذه المنظومة سيسفر العام الدراسي عن نتائج إيجابية، بحيث ينتفع الطالب بتحقيق المزيد من الثقة بالنفس والارتقاء في سلم الطموح، وفي الوقت ذاته تشعر الأسرة والمجتمع أن الطالب مستوعب لمسؤولياته، وقادر على وضع أهدافه وتحقيقها عبر تنظيم الوقت وحسن إدارته على مدار العام الدراسي، فهو يستطيع أن يهتم بدروسه، ولا يتخلى عن ممارسة هواياته وأنشطته الاجتماعية.

تحديد الأهداف

ويقول علي الدهماني، موظف حكومي، وولي أمر لطلبة في مراحل التعليم المختلفة، إنه مع بداية كل عام دراسي، تبدأ البيوت في الاستعداد لعودة أبنائهم إلى المدارس، فبعد إجازة صيفية طويلة تدقّ الأجراس لتحمّل للطالب أهدافا جديدة، معتبرا أن إدارة الوقت هي مفتاح النجاح في العام الدراسي الذي يمتد لـ 9 أشهر، ولذلك هو يعمل على أن تكون إدارة الوقت وسيلة لزرع الإيجابية في نفوس أبنائه، وفي هذا الإطار يقدم الدهماني نصائح يسير عليها ويقدمها لأولياء الأمور والطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، ومنها توفير الجو المناسب لأبنائهم بعيدا عن التوتر والضوضاء مع زرع الثقة وتقديم يد المساعدة التي يحتاجون إليها، والمتابعة المستمرة لأبنائهم داخل البيت وخارجه مع المدرسة والمعلمين ومعرفة نقاط القوة والضعف حتى يتم تحسينها، ومساعدة الطالب على تنظيم وقته والتخطيط السليم له حتى يستطيع التوفيق بين الدراسة والاستمتاع ببقية النشاطات اليومية التي يحبها من رياضة أو هوايات مختلفة أو خروج مع الأصدقاء في أوقات الفراغ، مؤكدا أن نجاح الأسرة في هذا الدور يمضي بأبنائهم الطلبة للنجاح في عامهم الدراسي الجديد ويمكنهم تحقيق طموحاتهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم وقادرين على خدمة وطنهم.

تعاون الوالدين