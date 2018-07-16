قرقاش: المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة

أبوظبي (الاتحاد، وام)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر» أن المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا تصب في صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة.

وكان علي سعد العميرة القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى أديس أبابا قد حضر أمس مأدبة غداء، أقامها الرئيس الأثيوبي الدكتور مولاتو تشومي في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا بمناسبة زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى إثيوبيا بعد قطيعة دامت عقدين من الزمن بين البلدين.

وحضر المأدبة التي أقيمت في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة، كبار المسؤولين الحكوميين وممثلو البعثات الدبلوماسية ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية ورجال المال والأعمال.

وتعهد أفورقي، أمس الأول، بحل الخلافات مع إثيوبيا خلال زيارة تاريخية إلى هذا البلد هدفها توطيد السلام بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

ووصل افورقي إلى أديس أبابا بعد خمسة أيام فقط على زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد إلى إريتريا في إطار عملية سلام تهدف إلى إنهاء سنوات من العداء والنزاع بين الجارتين التين كانتا تشكلان دولة واحدة. من جهته، قال ايسايس أمام نخب سياسية وثقافية اجتمعت في قصر تم تشييده خلال الحقبة الامبراطورية الإثيوبية «لم نعد شعبا في دولتين. نحن شعب واحد. سنمضي قدما معا».