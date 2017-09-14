البشر يملكون 27 نوعاً من المشاعر

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف علماء أن مجموعة العواطف التي يختبرها البشر أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا، حيث كانت محصورة بستة أنواع فقط.

وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا إن هناك 27 نوعاً من المشاعر الإنسانية المختلفة يحس بها الفرد، وعرضوها على خريطة تفاعلية.

وبالإضافة إلى السعادة والحزن والغضب والاندهاش والخوف، والاشمئزاز، هناك أيضاً الارتباك، والرومانسية، والحنين، والرغبة، وغيرها من المشاعر.

وبحسب موقع «dailymail»، قال المؤلف الرئيس للدراسة آلان كوين: «أردنا تسليط الضوء على لوحة كاملة من العواطف التي تلون عالمنا الداخلي». ومن أجل الدراسة، طلب كوين وزميله داخر كيلتنر من أكثر من 800 مشارك كتابة تقرير يعربون فيه بحرية عن المشاعر، التي شعروا بها بعد مشاهدة 30 مقطع فيديو قصيراً.

وتضمنت المجموعة الإجمالية 2185 مقطعاً عاطفياً صامتاً متاحاً من مصادر إلكترونية مختلفة تتراوح أوقاتها من خمس إلى 10 ثوانٍ وشملت مشاهد مثل الولادة والرضاعة وحفلات الزفاف والتقدم للزواج والموت والمعاناة والعناكب والثعابين، والسقطات المؤلمة والكوارث الطبيعية، وغيرها. ووجدت النتائج ردود فعل عاطفية لنحو 27 عاطفة رئيسة مختلفة لدى المشاركين.