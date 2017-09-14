عارضة أزياء في التاسعة والستين

أبوظبي (الاتحاد)

لا تظهر ماي موسك، البالغة من العمر 69 عاماً، والتي بدأت عملها في مجال الموضة بعمر الـ 15، أي علامات على تباطؤ مسيرتها المهنية، حيث وقعت في مايو الماضي مع شركة «IMG Models»، وظهرت في عديد من المجلات. واليوم، شقت طريقها مجددا لمدرج عرض الأزياء في معرض كوريا لمجموعة ربيع وصيف 2018، الذي نظم للمرة الأولى على هامش أسبوع الموضة في نيويورك.

ووفق موقع «allure»، قالت ماي، «من المثير حقاً عرض الأزياء في أسبوع الموضة بنيويورك ولاسيما في عمر الـ 69». وأضافت أنه يجب إتاحة المزيد من الفرص أمام عارضات الأزياء المُسنات، لاسيما إذا كن يتمعن بالصحة الجيدة والطاقة.

وحول النصيحة التي كانت لتمنحها لنفسها في عمر الـ15 عاماً، قالت «إذا كنتِ غير سعيدة، حاولي المقاومة، واعلمي أنه لا يمكنك تغيير الأشخاص، والمواقف. يمكنك المحاولة، ولكن لا تحاولي لفترة طويلة».

وحول طرق عنايتها ببشرتها، أوضحت ماي أنها تستخدم كريم العناية بمنطقة حول العينين، ومرطب نهاري بعامل حماية، ومرطب شفاه، وتضع كريم الحماية على يديها أيضا، وتحرص على ارتداء قبعة، وأكمام طويلة حين الخروج في النهار.