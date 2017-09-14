ريس ويذرسبون: اهربي من الرجل الذي لا يتقبل طموحك

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت النجمة الأميركية ريس ويذرسبون أنه من المهم أن ترتبط المرأة برجل لا يشعر بالتهديد من وجوده إلى جانب امرأة قوية.

وفي حوار أجرته معها مجلة «Glamour»، حثت ريس، البالغة من العمر 41 عاماً، والمتزوجة من نجم هوليوود جيم توث، النساء على الهروب بعيداً عن الرجل الذي لا يستطيع التعامل مع طموحها.

وقالت إنها رأت نتائج دراسة أجرتها جامعة هارفارد كشفت عن أن طالبات الجامعة يقللن طموحاتهن المهنية أمام زملائهن الذكور خوفاً من احتمال انخفاض احتمالات زواجهن.

وأضافت: «لا بد أن نقوم بدورنا لتغيير فكرة أن المرأة تتمتع بالشغف والطموح لصالح نفسها فقط، تحدثي لأطفالك عن الطموح كسمة إيجابية يجب أن يتمتع بها الرجل والمرأة».

وأكدت ويذرسبون ضرورة خلق بيئة مواتية لمساعدة النساء على التطور، مضيفة «ليس هناك أي مغزى من إهدار طموحاتك تجاه الأشخاص الذين لا يقدرون نقاط قوتك».