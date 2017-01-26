مصابيح ملح الهيمالايا أحدث صيحة للعلاج

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت صيحة جديدة تؤكد أن مصابيح ملح جبال الهيمالايا لها الكثير من الفوائد الصحية.

وثارت الأقاويل بأن تلك المصابيح تعمل على تحسين نوعية الهواء، مما يسهل النوم ويمنع الحساسية والربو، كما أنها تحسن المزاج وترفع من مستويات الطاقة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الاضطرابات العاطفية، خاصة الحزن أو الاكتئاب.

ولفت الموقع الإلكتروني today إلى أن الدكتورة سفيتلانا كوجان من مدينة نيويورك، والمتخصصة في الطب الشمولي والتكاملي، لديها رأي آخر حيث تقول إنه لا يوجد دراسات تدعم تلك الأقاويل، وإن الإشعاع الكهرومغناطيسي من الهواتف المحمولة وأفران ميكروويف وأجهزة الكمبيوتر يسبب تأيناً إيجابياً بالجسم، غير أن الحديث عن أن الأيونات السالبة التي من المفترض أن تنتجها المصابيح لتحييد الشحنات الموجبة، ليس لها أي دليل علمي.