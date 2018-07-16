استشهاد رجلي أمن في منفذ حدودي سعودي



تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018 الرياض (وكالات) لقي رجلا أمن سعوديان حتفهما مساء أمس الأول، في منفذ الوديعة وشرورة بعدما أطلق مواطن سعودي يعمل لدى أحد القطاعات العسكرية المشتركة (الجوازات) في المنفذ، النار مرتين على رجال الأمن في حادثين متصلين، مستخدماً سلاحه الرسمي. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي أن «الواقعة حدثت في تمام الساعة 08:40 من مساء السبت، حيث تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وتبين أن المواطن قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية، ونتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة». وبعدما لاذ الجاني بالفرار من الموقع، تم استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومتراً من محافظة شرورة، فبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه ما نتج عنه مقتله فوراً، حسب عشوي. وأكدت شرطة منطقة نجران، أن الجهات الأمنية «ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره».