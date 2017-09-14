لوحات طبيعية لمزارع الملح

ترجمة: عزة يوسف

قضى المصور الأميركي جاسن تودوروف السنوات الثلاث الماضية وهو يجول حول العالم، لالتقاط صور «رائعة» لمزارع الملح من علٍ.

وتسمى أحواض تبخر الملح أيضاً «الملاحات»، وهي أحواض صناعية ضحلة مصممة لاستخلاص الملح من مياه البحر.

واللافت، وفق موقع «metro»، أن تودوروف التقطها جواً من طائرات كان يقودها بنفسه.

وقال «التقطت الصور المكسيكية والأميركية من طائرتي من طراز «بايبر واريور»، والتقطت الصور الدولية من طائرات مختلفة استأجرتها».

وأضاف أنه طيار متخصص في التصوير الجوي، وأنه افتتن بمزارع الملح لاسيما عند النظر إليها من الأعلى إذ يمكن للمرء أن يرى أنماطا كثيرة وألواناً جميلة وكأنها لوحات مجردة.

ويقول تودوروف، الذي يعمل أيضاً أستاذ الموسيقى في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، إنه مفتون بالألوان والأشكال والأنماط المتغيرة باستمرار لأحواض الملح، مضيفاً أنه التقط آلاف الصور على مدار سنوات وقضى فترة طويلة في تجميعها وتنظيمها.