لوحات طبيعية لمزارع الملح

ترجمة: عزة يوسف
قضى المصور الأميركي جاسن تودوروف السنوات الثلاث الماضية وهو يجول حول العالم، لالتقاط صور «رائعة» لمزارع الملح من علٍ.
وتسمى أحواض تبخر الملح أيضاً «الملاحات»، وهي أحواض صناعية ضحلة مصممة لاستخلاص الملح من مياه البحر.
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وقال «التقطت الصور المكسيكية والأميركية من طائرتي من طراز «بايبر واريور»، والتقطت الصور الدولية من طائرات مختلفة استأجرتها».
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ويقول تودوروف، الذي يعمل أيضاً أستاذ الموسيقى في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، إنه مفتون بالألوان والأشكال والأنماط المتغيرة باستمرار لأحواض الملح، مضيفاً أنه التقط آلاف الصور على مدار سنوات وقضى فترة طويلة في تجميعها وتنظيمها.