حملة إعلامية غربية لسحب مونديال 2022 من الدوحة

دينا محمود (لندن)

بالتزامن مع تسلم حكام قطر راية تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 من المنظمين الروس لنسخة هذا العام التي أُقيمت مباراتها النهائية مساء أمس، كثفت وسائل الإعلام الغربية حملتها المُطالبة بنقل المونديال من الدويلة المعزولة، وقالت إن تأكيد مسؤولي الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا» على أنه سيُقام في الخريف والشتاء بدلاً من الصيف، سيشكل ضربةً قاصمةً للبطولات الكروية الكبرى على الساحة الدولية، مثل الدوريين الإنجليزي والألماني ودوري أبطال أوروبا.

فمن جهتها شددت صحيفة «دَيلي ريكورد» البريطانية التي تتخذ من إسكتلندا مقراً لها، في مقالٍ للكاتب «مايكل جانون» على أن «التوقيت يعني كل شيء بالنسبة لهذه البطولة» تحديداً، وأن الموعد الذي تعتزم الدوحة إقامتها فيه بين نوفمبر وديسمبر 2022 «سيدمر جدول مباريات (البطولات الكروية) في مختلف أنحاء أوروبا، وسيُحْدِثْ ورطةً بالنسبة لبطولتيْ دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي /‏‏شامبيونز ليج/‏‏ و/‏‏يوروبا ليج/‏‏».

وفي المقال الذي حمل عنواناً لافتاً يقول «إقامة كأس العالم في الشتاء سيقوض الموسم الكروي للأندية ويجب على الفيفا نقله من قطر»، أعرب «جانون» عن أسفه لأن أحداً من حاضري مونديال روسيا الذي أُسدِل الستار عليه للتو، لم يواجه الوفد القطري الذي حضر المنافسات بهذه الحقيقة الواضحة المتمثلة في ضرورة سحب تنظيم البطولة المقبلة من بلادهم.

وأشار إلى أن التوقيت الذي اختير لإقامة المونديال القطري، يعني أن الأندية «ستُخَزَّن لمدة ثمانية أو عشرة أسابيع»، هي فترة إقامة البطولة، وذلك في الوقت الذي تكون فيه البطولات المحلية أو القارية قد بدأت في الوصول إلى ذروتها بالكاد.