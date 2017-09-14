المركز الثاني أفضل من الأول

أبوظبي (الاتحاد)

يقول تشينغوي ليو، أستاذ الاستراتيجية والعلوم السلوكية في كلية وارويك لإدارة الأعمال في إنجلترا، إن «تحقيق المركز الثاني سواء في العمل أو مسابقة رياضية أو موسيقية سبب في جعلك الفائز الحقيقي على المدى الطويل»، مضيفاً أن الأشخاص الذين يفوزون غالباً ما يحققون ذلك بسبب الحظ، وأنهم غالباً يمتلكون مهارات أقل.

وبنى ليو نظريته، وفق موقع «Independent»، على دراسة بدأها مع فريقه عام 2012 شكلوا فيها نموذجاً للعبة تضمنت 50 جولة و5 ملايين لاعب. ووجد الباحثون أن اللاعبين الذين حققوا المركز الأول كانوا أقل مهارة بنسبة 5% من الذين حققوا المراكز التالية. وأكد بحث لاحق أجراه ليو نظريته عند تقييم 7 آلاف شركة أميركية، إذ وجد أن الذين حققوا أفضل أداء في عام تفوق عليهم من حققوا المركز الثاني في العام التالي.