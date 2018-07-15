أحمد مراد (القاهرة)

كشفت ورقة بحثية أعدتها وحدة الدراسات السياسية بمركز «سمت» للدراسات عن ملامح «الوساطة القطرية» لتنفيذ ما يسمى بـ«صفقة القرن» بين حماس وإسرائيل برعاية واشنطن، وهي الصفقة المشبوهة التي تحاول الدوحة تنفيذها بذريعة إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها حلقة جديدة من مسلسل تعاون الدوحة المطرد مع إسرائيل. وأشارت الورقة البحثية التي جاءت تحت عنوان «صفقة القرن.. وساطة قطرية ومصير مبهم» إلى أن حركة فتح حذرت من أن أي حوارات ستكون بمثابة صيغة التفاف على القضية الفلسطينية لصالح تمرير الصفقة التي ستؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما دعا الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي، للقول عقب يوم من إعلان السفير القطري في فلسطين، محمد العمادي، عن صفقة بين حماس وإسرائيل برعاية بلاده والولايات المتحدة، «إن تفكير حماس في عقد صفقة مع الاحتلال تحت شماعة الأوضاع الإنسانية، بات يكشف عن نوايا خطيرة، تكمن بفصل غزة عن فلسطين»، موضحة أن هناك رفضاً شعبياً للصفقة، الأمر الذي ظهر في خروج مسيرات عدة جابت عدداً من شوارع رام الله، وردد المشاركون خلالها هتافات منددة بصفقة القرن، والمبادرة الأميركية التي وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها ستجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وكشفت الورقة البحثية عن قيام الدوحة بتقديم تعهدات وضمانات للبروز كفاعل في الصفقة، إذ تعهدت بالوساطة بين حماس وإسرائيل برعاية أميركية، وبإعادة إعمار غزة، وعدم استهداف إسرائيل مشاريع قطر في غزة، وحصول الشركات الإسرائيلية على حصة من توريدات المشاريع القطرية في غزة، وتسهيل مرور المسؤولين القطريين من المعابر الإسرائيلية، إلى جانب اتهام قطر الدول الأخرى بتبني الصفقة.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الدوحة تحاول إبراز نفسها كوسيط سلام لتحقيق «صفقة القرن» الأميركية- الإسرائيلية من خلال الدور الذي يقوم به سفيرها في غزة، محمد العمادي، الذي كشف عن مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى صفقة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بعلم الإدارة الأميركية، وأوضح العمادي أن تلك المشاريع عرضها، جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال جولته الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي شملت قطر، وهو ما يكشف بجلاء موافقة الجانب القطري على ذلك.

وأوضحت الورقة البحثية أن تنظيم «الحمدين» مستمر في المتاجرة بالقضايا العربية، والانتفاع من ورائها، إذ بات جلياً أن الدوحة تسعى إلى إطلاق ذراعيها في الدول العربية، وتعهدها بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على صفقة القرن، ومما يؤكد ذلك ما ذكره السفير العمادي، عن تقدم إدارة الرئيس ترامب، بمبادرة لتنفيذ مشاريع لصالح قطاع غزة تختص بتوفير الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، وتحلية مياه الشرب، وتوفير فرص عمل، وتأهيل المنطقة الصناعية في القطاع.