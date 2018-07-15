وزارة الحج السعودية تدشن الرابط الإلكتروني للحجاج القطريين

جدة (وام)

اتخذت وزارة الحج والعمرة السعودية كافة الترتيبات اللازمة لخدمة القطريين الراغبين في أداء الحج هذا العام. وفي هذا الإطار.. خصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً لتمكين الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.. وذلك بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة تأكيدها -في بيان- ترحيب حكومة خادم الحرمين الشريفين بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.. مشددة على أنها لن تألو جهداً في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل سهولة. وفيما يلي نص البيان: إلحاقاً لبيان وزارة الحج والعمرة بتاريخ 16/‏10/‏ 1439هـ وما تضمنه بأنها ستحدد رابطاً مباشراً للحجاج القطريين بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين.. فقد أنهت وزارة الحج والعمرة كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني /‏https:/‏/‏qh.haj.gov.sa/‏، لتمكين المواطنين القطريين الأشقاء من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم، كما أنها لن تألو جهداً في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.