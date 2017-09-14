مؤشرات الذكاء العاطفي

أبوظبي (الاتحاد)

الذكاء العاطفي يعني القدرة على معرفة عواطفك والتعامل معها ومع عواطف الآخرين. ويُعَد التمتع بالذكاء العاطفي أمراً مهماً لتكوين علاقات جيدة سواء في مكان العمل أو الحياة الاجتماعية. ويختلف الذكاء العاطفي عن معدل الذكاء العقلي «IQ»، الذي هو ثابت غير متغير، فيما الأول طيع ومرن ويمكن تغييره. وفي الواقع، غالباً ما يتمتع الأشخاص ذوو معدلات الذكاء العقلي المتوسطة بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي. وأورد موقع «Independent»، أن هناك علامات مؤكدة تدل على أن الشخص لديه ذكاء عاطفي منها:

* تقبل النقد

إن معرفة الشخص بذاته من علامات الذكاء العاطفي، ويظهر ذلك في القدرة على رؤية أخطائك وتقبلها. والأشخاص الذين يتمتعون بنسبة ذكاء عاطفي عالية يسجلون النقد عندما يُوجّه إليهم ويحللونه ويتعلمون منه.

* تقبل التغيير