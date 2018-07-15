الكشف عن مخطط إسرائيلي قديم لطرد البدو من شرقي القدس

القدس المحتلة (الاتحاد)

كشفت مصادر إسرائيلية أمس، النقاب عن مقترح لوزير الزراعة الحالي في حكومة الاحتلال اوري اريئيل، يعود إلى ما قبل 40 عاماً يقضي بطرد البدو من المنطقة الواقعة إلى الشرق من القدس.

وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن هناك وثيقة بعنوان «مقترح لتخطيط منطقة معاليه أدوميم وإقامة بلدة معاليه أدوميم ب»، وتحمل توقيع الوزير.

وتشير الصحيفة إلى أنه ومن الناحية العملية، فقد كانت الخطة تهدف إلى تحويل منطقة فلسطينية تضم حوالي 120 ألف دونم، إلى منطقة يهودية (مستوطنات) وتطويرها على أنها «رواق يهودي»، كما يُعرفها أريئيل، يمتد من السهل الساحلي إلى نهر الأردن، ويستدل من مراجعة للخطة أن جزءاً كبيراً منها تم تنفيذه، رغم أنه لم يتم طرد جميع البدو، وتقوم ما تسمى بـ «الإدارة المدنية» وقوات الاحتلال حالياً، بتسريع إجراءات هدم منازل المواطنين في قرية الخان الأحمر، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال، ما تسمى بالمحكمة «العليا» للاحتلال، بأنها تستعد لهدم المنازل في غضون أيام قليلة، على الرغم من الأمر المؤقت الذي جمد هذه الخطوة، وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن أحد المجتمعات البدوية البالغ عددها 25 في المنطقة التي كانت الرائدة في مقاومة البدو في المنطقة المسماة «ج»، لنية السلطات الإسرائيلية اقتلاعهم من أماكن سكناهم، وتجميعهم في مناطق تلامس أراضي المنطقة A، وإجبارهم على الانتقال إلى نمط حياة تزعم سلطات الاحتلال أنه «نصف حضري» بحسب وصفها.

وتشمل حدود المساحة التي يرسمها أريئيل في خطته، القرى الفلسطينية مناطق عناتا، العيزرية وأبو ديس في الغرب والتلال المطلة على وادي الأردن إلى الشرق، وادي القلط في الشمال، ووادي قدرون، وغور هوركانيا في الجنوب.

وكتب أريئيل في خطته أنه «يعيش في المنطقة الكثير من (البدو) الذين يعملون في زراعة الأرض»،ما يفند تماماً مزاعم دوائر المستوطنين، بأن البدو سيطروا فجأة على الأرض ولم يظهروا فيها إلا مؤخراً، لكن الوزير اقترح حلاً في حينه، جاء فيه: «بما أن المنطقة تستخدم للأغراض العسكرية ويخدم جزءاً كبيراً من العمل فيها، المؤسسة الأمنية، يجب إغلاق المنطقة أمام البدو وإجلاؤهم منها».

وتم العثور على الوثيقة من قبل الدكتور يارون عوفاديا، في أرشيف كفار أدوميم، في إطار تأليفه لكتاب عن صحراء الضفة الغربية المحتلة، حيث كتب عوفاديا أطروحة الدكتوراه عن قبيلة الجهالين، التي عاشت في قرية الخان الأحمر.

وقال أريئيل: «هناك بلدة عربية ريفية، تنتشر بوتيرة مذهلة على طول طريق القدس يجب وقف هذا الانتشار فوراً».