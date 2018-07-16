هدوء هش في قطاع غزة بعد أعنف مواجهات منذ 2014

علاء المشهراوي (غزة، وكالات)

تراجع التصعيد نسبياً صباح أمس في قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة غداة أعنف مواجهة عسكرية في المنطقة بين إسرائيل وحركة حماس التي قال رئيس وزراء إسرائيل إنها تكبدت «أقسى ضربة» منذ حرب 2014.

ومساء أمس الأول، أكدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. لكن التهدئة لا تزال هشة بعد تسجيل إطلاق قذائف وغارات ليلا.

وشن جيش الاحتلال أمس الأول عشرات الغارات الجوية وقتل طفلين صديقين هما أمير النمرة ولؤي كحيل في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمريهما.

وأكد شهود أن الشابين كانا يتناولان وجبة الغداء سوياً عندما استشهدا في (ساحة الكتيبة) وهي منطقة يقبل عليها أهالي المنطقة للنزهة في غزة. وأطلقت المقاومة في القطاع نحو 200 قذيفة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.