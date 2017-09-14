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الأعاصير توصل تطبيقا غير مشهور إلى الصدارة
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تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

أ ف ب

احتل "زيلو ووكي توكي" أخيرا صدارة التطبيقات الأكثر تحميلا عبر الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في موسم الأعاصير.. فالتطبيق الذي يتميز بسهولة استخدامه، عملي جدا للتواصل عند وقوع كوارث طبيعية.

لكن ما هو أصل هذا التطبيق؟

"زيلو توكي ووكي" من تطوير شركة "زيلو" وقد أطلقته في العام 2011. واحتل أخيرا صدارة التطبيقات الأكثر تحميلا عبر متجري "غوغل بلاي" (اندرويد) و"آب ستور" (آبل). وهو خدمة شبيهة بما كانت توفره أجهزة اللاسلكي (توكي ووكي) سابقا.

وقام مئة مليون مستخدم بتحميل التطبيق وفق موقع "زيلو". وأشار موقع التحليل المتخصص "سنسور تاور" إلى أنه قبل وصول الإعصار "هارفي" إلى تكساس، كان التطبيق في المركز ال1400 تقريبا على قائمة أكثر التطبيقات تحميلا عبر "آب ستور". ومع "هارفي" وأخيرا "إرما"، تصدر التطبيق التصنيف.

وقام أكثر من مليون شخص بتحميل التطبيق في مطلع الأسبوع الفائت، خصوصا في بورتوريكو وفلوريدا تحسبا لمرور إعصار "إرما".

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المطورة للتطبيق أن هذا الأخير "يتركز على الصوت"، قائلا "صوتنا شكل من أشكال التواصل الطبيعي. التحدث لبضع ثوان يعطي معلومات كثيرة عن جنسكم ومستواكم التعليمي والمنطقة التي تتحدرون منها والمشاعر التي تنتابكم". ... المزيد
     
 

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