الأعاصير توصل تطبيقا غير مشهور إلى الصدارة

احتل "زيلو ووكي توكي" أخيرا صدارة التطبيقات الأكثر تحميلا عبر الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في موسم الأعاصير.. فالتطبيق الذي يتميز بسهولة استخدامه، عملي جدا للتواصل عند وقوع كوارث طبيعية.
لكن ما هو أصل هذا التطبيق؟
"زيلو توكي ووكي" من تطوير شركة "زيلو" وقد أطلقته في العام 2011. واحتل أخيرا صدارة التطبيقات الأكثر تحميلا عبر متجري "غوغل بلاي" (اندرويد) و"آب ستور" (آبل). وهو خدمة شبيهة بما كانت توفره أجهزة اللاسلكي (توكي ووكي) سابقا.
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وقام أكثر من مليون شخص بتحميل التطبيق في مطلع الأسبوع الفائت، خصوصا في بورتوريكو وفلوريدا تحسبا لمرور إعصار "إرما".
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