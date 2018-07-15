الأردن: 1500 «داعشي» بحوض اليرموك وخطرهم «يتلاشى»

عمان (وكالات)

أكد العميد خالد المساعيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الأردني، أن حدود المملكة الشمالية آمنة، ومسيطر عليها بالكامل من قبل قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية المختلفة والأجهزة الأمنية العاملة في الميدان، كاشفاً أن منطقة حوض اليرموك بالجنوب السوري تعتبر معقلاً لما بين 1000 و1500 عنصر من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المساعيد إن القوات المسلحة الأردنية قادرة على حماية الوطن وحدوده من أي اعتداء مفترض، ومن أي جهة كانت، مؤكداً أن «الدواعش» في منطقة حوض اليرموك في مرمى نيران أسلحة القوات المسلحة الأردنية في حال تم تهديد أمن الأردن واستقراره. ونوه إلى أن خطر متطرفي التنظيم الإرهابي «يتلاشى بهذه المنطقة من خلال تفاهمات أو حلول عسكرية سورية داخلية».