مريضة بالسرطان تشارك في 7 سباقات ماراثون

ترجمة: عزة يوسف

كانت الأميركية بيث آن تيلفورد في منتصف سباق ماراثوان في أكتوبر 2004 عندما شعرت بأن رأسها تعاني ألماً، ولكنها أكملت السباق ليتم تشخيص إصابتها بعد بضعة أشهر بسرطان الدماغ.

وبعد مرور 12 عاماً، لا تزال بيث آن 47 عاماً تعاني وجود خلايا سرطانية حية بدماغها، وفقدت السيطرة على مثانتها، وفقدت البصر في عينها اليسرى، وهي لم تفقد الأمل وتتحدى نفسها وطاقتها لإلهام مرضى السرطان الآخرين من خلال محاولة القيام بما يمكن اعتباره المستحيل، وهو المشاركة في سبعة سباقات ماراثون عبر القارات خلال سبعة أيام.