الأسد يهاجم القنيطرة ويدك بلدة بـ28 غارة و800 قذيفة

عواصم (وكالات)
وسع الجيش النظامي السوري هجومه العسكري بجبهة جنوب غرب البلاد، ليشمل القنيطرة التي شهدت أمس، أول غارات جوية منذ نحو عام، حيث تمكنت قوات الأسد من السيطرة على بلدة مسحرة في القطاع الأوسط للمحافظة المحاذية للجولان المحتل، بعد قصف استخدمت فيه أكثر من 800 قذيفة مدفعية وصاروخية. في الأثناء، غادرت 15 حافلة تقل نحو 600 شخص من مسلحي جبهة الجنوب وعائلاتهم، انطلاقاً من حي سجنة باتجاه منطقة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي تمهيداً لنقلهم إلى محافظة إدلب شمال غرب سوري باتجاه منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي تمهيداً لنقلهم إلى محافظة إدلب بالشمال السوري، وذلك بعد خروج قادة الفصائل وأسرهم إلى الأردن بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجيش الروسي. وفيما أكد الأردن أمس، أن جميع النازحين قرب حدوده الشمالية وبلغ عددهم مطلع يوليو الحالي 95 ألفا، عادوا إلى الداخل السوري، أعلن الهلال الأحمر السوري وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدتي نصيب وأم المياذن بمحافظة درعا قرب المعبر الحدودي مع المملكة.
وسيطرت القوات الحكومية، بدعم من الجيش الروسي، على أغلب مناطق محافظة درعا جنوب غرب البلاد في هجوم بدأ مطلع يونيو الحالي، فيما
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بالتوازي، بدأت عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم من مدينة درعا أمس، تنفيذاً لاتفاق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في 6 يوليو الحالي. واستقل نحو 150 مقاتلاً وعائلاتهم أمس، 15 حافلة، حاملين حقائبهم وأغراضهم الشخصية، وذلك بعد أن قامت القوات الروسية بتفتيش الحافلات قبل انطلاقها بعيد الظهر نحو محافظة إدلب عبر حماة. تتعلق عملية الإجلاء بالمقاتلين الذي رفضوا اتفاق «المصالحة» بعد أن استبعد المفاوضون الروس في البداية احتمال مغادرة المقاتلين خلال الجولات الأولى من المفاوضات الشاقة. ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات تسليم الفصائل المقاتلة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص كذلك على دخول مؤسسات الدولة إلى مناطق الفصائل تدريجياً وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية. وقال أبو بيان، وهو قائد عسكري في المعارضة، إن أغلب المقاتلين في درعا قرروا البقاء بدلاً من مواجهة مصير غامض في الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة على أمل أن تفي روسيا بوعودها الخاصة بحمايتهم من أي عمليات انتقامية من السلطات السورية.
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ووصلت 16 شاحنة تحمل 3 آلاف عبوة غذائية إلى بلدتي نصيب وأم المياذن بمحافظة درعا قرب الحدود مع الأردن. وأضاف الهلال الأحمر أن المساعدات وصلت أيضاً إلى 4 مناطق أخرى في درعا في وقت سابق الأسبوع الحالي. ورافق القافلة أمس، وفد يضم منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.