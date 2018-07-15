الكويت تنشر مئات الضباط على الحدود

عواصم (وكالات)

أرسلت السلطات الكويتية تعزيزات إلى الحدود مع العراق، تحسباً لتداعيات التظاهرات التي تشهدها البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية. ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن مصدر أمني قوله إن وزارة الداخلية وجهت بتحريك نحو 400 ضابط وضابط صف، إلى العبدلي، وهي نقطة حدودية بين الكويت والعراق، مؤكداً في الوقت نفسه استقرار الأوضاع على الحدود بين البلدين. وأكد المصدر نفسه، أن ما يحدث في محافظات العراق الجنوبية، شأن داخلي عراقي، مشدداً على أن إجراءات بلاده هدفها سلامة الحدود، وأن الحرس الوطني الكويتي اتخذ إجراءات تأهب للأسباب ذاتها.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، عن اجتماع بين النواب والحكومة غداً الثلاثاء لمناقشة طلب نيابي حول مدى استعدادات الكويت لكافة الاحتمالات بشأن الأحداث والتطورات الجارية في الجانب العراقي. وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة أمس، إنه بناءً على طلب مجموعة من النواب بشأن مناقشة آخر التطورات في العراق، تحدثت مع صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، واتفقت معه على عقد اجتماع». وأضاف أنه سيحضر الاجتماع أيضاً الوزراء المعنيون ومنهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للرد على استفسارات النواب ومعرفة آخر التطورات المتعلقة بالأحداث قرب الحدود الكويتية - العراقية.