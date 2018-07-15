الميليشيات تكثف زراعة الألغام البحرية في سواحل الحديدة

عدن (الاتحاد)
كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية من زراعة الألغام البحرية «إيرانية الصنع» قبالة سواحل محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر. وقال مصدر محلي إن الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات بشكل كثيف تهدد حياة المئات من الصيادين الذين يتعرضون بين الحين والآخر للمخاطر جراء تعرضهم للألغام، مضيفاً أن معظم ممن يمتهنون الصيد عزفوا عن الخروج للبحر والبحث عن زرقهم خشية تعرضهم للموت جراء تلك الأجسام القاتلة.
وقتل أمس الأول 5 صيادين في السواحل الشمالية لمدينة الحديدة إثر انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي ودون خرائط.
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