الميليشيات تكثف زراعة الألغام البحرية في سواحل الحديدة

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية من زراعة الألغام البحرية «إيرانية الصنع» قبالة سواحل محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر. وقال مصدر محلي إن الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات بشكل كثيف تهدد حياة المئات من الصيادين الذين يتعرضون بين الحين والآخر للمخاطر جراء تعرضهم للألغام، مضيفاً أن معظم ممن يمتهنون الصيد عزفوا عن الخروج للبحر والبحث عن زرقهم خشية تعرضهم للموت جراء تلك الأجسام القاتلة.

وقتل أمس الأول 5 صيادين في السواحل الشمالية لمدينة الحديدة إثر انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي ودون خرائط.

وأضاف صيادين أن قارب صيد صغير تابع للصياد علي سعيد من أهالي قرية «دير عفيف» بالضواحي الشمالية لمدينة الحديدة تعرض لانفجار لغم أسفر عن مقتل 5 صيادين إضافة إلى مالك قارب الصيد. وأشارت مصادر محلية أن 8 آخرين نجوا عقب تعرض قاربهم لانفجار لغم بحري قبالة سواحل الحديدة وسط مخاوف من استمرار عمليات زرع الألغام البحرية التي تهدد حياة المئات من الصيادين في المحافظة.