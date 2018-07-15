إجلاء 53 مهاجراً إثيوبياً عبر ميناء الحديدة

صنعاء (الاتحاد)‏

قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، أمس، إنها أجلت 53 مهاجراً إثيوبياً بشكل طوعي من اليمن. وذكر مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في اليمن، في بيان على حسابه على «تويتر»، أنه تم إجلاء المهاجرين الإثيوبيين يوم الخميس الماضي من ميناء الحديدة على البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إلى 483 عدد الإثيوبيين الذين تم إجلاؤهم من اليمن خلال العام الجاري. وأشار البيان إلى أن مكتب وكالة الهجرة الدولية في جيبوتي، سيقوم بمساعدة المهاجرين الإثيوبيين على استكمال إجراءاتهم للعودة إلى وطنهم. وأجلت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، هذا العام، 1064 لاجئاً صومالياً من اليمن الذي غادره العام الماضي أكثر من 2100 لاجئ أفريقي، غالبيتهم من الصومال. ويستقبل اليمن سنوياً عشرات الآلاف من النازحين من القرن الأفريقي.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، جنوب البلاد، من إحباط محاولة تهريب عشرات المهاجرين القادمين بحراً بطريقة غير شرعية من القرن الأفريقي. وأفاد مدير أمن لحج العميد صالح السيد، بأن القوات تمكنت من ضبط شاحنة تقوم بعملية تهريب أكثر من 50 مهاجراً غير شرعي من السواحل الغربية المحاذية للقرن الأفريقي، مضيفاً أن القوات قامت باحتجاز الشاحنة وإحالة المهاجرين للجهات المختصة، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم. وأضاف أن التحقيقات مستمرة مع سائق الشاحنة لمعرفة الجهة التي تقف خلف عمليات تهريب المهاجرين، والجهة التي كانت تتجه إليها الشاحنة.